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الرابطة 2 - الجولة 3 - نتائج مقابلات السبت

Publié le Samedi 13 Février 2021 - 16:27 قراءة: 1 د, 31 ث
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي اقيمت اليوم السبت:

السبت 13 فيفري


المجموعة الاولى

في حومة السوق

جمعية جربة - مستقبل السبيخة 1-2

في حمام الانف

نادي حمام الانف - جندوبة الرياضية 0-0

في مدنين

اولمبيك مدنين - النادي القربي 1-0

الترتيب

1- اولمبيك مدنين 9 3

2- النادي القربي 4 3

- نادي حمام الانف 4 3

- مستقبل السبيخة 4 3

5- جندوبة الرياضية 3 3

6- جمعية جربة 0 3



المجموعة الثانية

في قفصة

قوافل قفصة - كوكب منزل نور 3-0

في وادي الليل

مستقبل وادي الليل - الملعب القابسي 3-0

الاحد 14 فيفري

في مساكن - س 14

هلال مساكن - الملعب الصفاقسي بلال الرزقي

الترتيب

1- مستقبل وادي الليل 6 3

- قوافل قفصة 6 3

3- الملعب القابسي 4 3

4- هلال مساكن 3 2

- الملعب الصفاقسي 3 2

6- كوكب منزل نور 1 3

المجموعة الثالثة

في قابس - س 14

مستقبل قابس - امل جربة محمود قسيعة

في القلعة الصغرى - س 14

القلعة الرياضية - سكك الحديد الصفاقسي وليد البناني

في منزل بوزلفة - س 14

نادي منزل بوزلفة - سبورتينغ بن عروس درصاف قنواطي

الترتيب

1- القلعة الرياضية 4 2

2- امل جربة 3 2

- مستقبل قابس 3 2

- سبورتينغ بن عروس 3 2

5- نادي منزل بوزلفة 2 2

6-سكك الحديد الصفاقسي 1 2



المجموعة الرابعة

في سيدي بوزيد - س 14

اولمبيك سيدي بوزيد - النجم الرادسي جلال السحباني

في حمام سوسة - س 14

امل حمام سوسة - الترجي الجرجيسي محمد الفني

في المحمدية - س 14

مستقبل المحمدية - مستقبل القصرين محمد علي قروية

الترتيب

1- النجم الرادسي 4 2

- امل حمام سوسة 4 2

3- اولمبيك سيدي بوزيد 3 2

- الترجي الجرجيسي 3 2

5- مستقبل المحمدية 1 2

- مستقبل القصرين 1 2

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