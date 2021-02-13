الرابطة 2 - الجولة 3 - نتائج مقابلات السبت

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في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي اقيمت اليوم السبت:السبت 13 فيفريالمجموعة الاولىفي حومة السوقجمعية جربة - مستقبل السبيخة 1-2في حمام الانفنادي حمام الانف - جندوبة الرياضية 0-0في مدنيناولمبيك مدنين - النادي القربي 1-0الترتيب1- اولمبيك مدنين 9 32- النادي القربي 4 3- نادي حمام الانف 4 3- مستقبل السبيخة 4 35- جندوبة الرياضية 3 36- جمعية جربة 0 3المجموعة الثانيةفي قفصةقوافل قفصة - كوكب منزل نور 3-0في وادي الليلمستقبل وادي الليل - الملعب القابسي 3-0الاحد 14 فيفريفي مساكن - س 14هلال مساكن - الملعب الصفاقسي بلال الرزقيالترتيب1- مستقبل وادي الليل 6 3- قوافل قفصة 6 33- الملعب القابسي 4 34- هلال مساكن 3 2- الملعب الصفاقسي 3 26- كوكب منزل نور 1 3المجموعة الثالثةفي قابس - س 14مستقبل قابس - امل جربة محمود قسيعةفي القلعة الصغرى - س 14القلعة الرياضية - سكك الحديد الصفاقسي وليد البنانيفي منزل بوزلفة - س 14نادي منزل بوزلفة - سبورتينغ بن عروس درصاف قنواطيالترتيب1- القلعة الرياضية 4 22- امل جربة 3 2- مستقبل قابس 3 2- سبورتينغ بن عروس 3 25- نادي منزل بوزلفة 2 26-سكك الحديد الصفاقسي 1 2المجموعة الرابعةفي سيدي بوزيد - س 14اولمبيك سيدي بوزيد - النجم الرادسي جلال السحبانيفي حمام سوسة - س 14امل حمام سوسة - الترجي الجرجيسي محمد الفنيفي المحمدية - س 14مستقبل المحمدية - مستقبل القصرين محمد علي قرويةالترتيب1- النجم الرادسي 4 2- امل حمام سوسة 4 23- اولمبيك سيدي بوزيد 3 2- الترجي الجرجيسي 3 25- مستقبل المحمدية 1 2- مستقبل القصرين 1 2