الرابطة 2 - الجولة 3 - نتائج مقابلات السبت

وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي اقيمت اليوم السبت:
السبت 13 فيفري
المجموعة الاولى
في حومة السوق
جمعية جربة - مستقبل السبيخة 1-2
في حمام الانف
نادي حمام الانف - جندوبة الرياضية 0-0
في مدنين
اولمبيك مدنين - النادي القربي 1-0
الترتيب
1- اولمبيك مدنين 9 3
2- النادي القربي 4 3
- نادي حمام الانف 4 3
- مستقبل السبيخة 4 3
5- جندوبة الرياضية 3 3
6- جمعية جربة 0 3
المجموعة الثانية
في قفصة
قوافل قفصة - كوكب منزل نور 3-0
في وادي الليل
مستقبل وادي الليل - الملعب القابسي 3-0
الاحد 14 فيفري
في مساكن - س 14
هلال مساكن - الملعب الصفاقسي بلال الرزقي
الترتيب
1- مستقبل وادي الليل 6 3
- قوافل قفصة 6 3
3- الملعب القابسي 4 3
4- هلال مساكن 3 2
- الملعب الصفاقسي 3 2
6- كوكب منزل نور 1 3
المجموعة الثالثة
في قابس - س 14
مستقبل قابس - امل جربة محمود قسيعة
في القلعة الصغرى - س 14
القلعة الرياضية - سكك الحديد الصفاقسي وليد البناني
في منزل بوزلفة - س 14
نادي منزل بوزلفة - سبورتينغ بن عروس درصاف قنواطي
الترتيب
1- القلعة الرياضية 4 2
2- امل جربة 3 2
- مستقبل قابس 3 2
- سبورتينغ بن عروس 3 2
5- نادي منزل بوزلفة 2 2
6-سكك الحديد الصفاقسي 1 2
المجموعة الرابعة
في سيدي بوزيد - س 14
اولمبيك سيدي بوزيد - النجم الرادسي جلال السحباني
في حمام سوسة - س 14
امل حمام سوسة - الترجي الجرجيسي محمد الفني
في المحمدية - س 14
مستقبل المحمدية - مستقبل القصرين محمد علي قروية
الترتيب
1- النجم الرادسي 4 2
- امل حمام سوسة 4 2
3- اولمبيك سيدي بوزيد 3 2
- الترجي الجرجيسي 3 2
5- مستقبل المحمدية 1 2
- مستقبل القصرين 1 2
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
السبت 13 فيفري
المجموعة الاولى
في حومة السوق
جمعية جربة - مستقبل السبيخة 1-2
في حمام الانف
نادي حمام الانف - جندوبة الرياضية 0-0
في مدنين
اولمبيك مدنين - النادي القربي 1-0
الترتيب
1- اولمبيك مدنين 9 3
2- النادي القربي 4 3
- نادي حمام الانف 4 3
- مستقبل السبيخة 4 3
5- جندوبة الرياضية 3 3
6- جمعية جربة 0 3
المجموعة الثانية
في قفصة
قوافل قفصة - كوكب منزل نور 3-0
في وادي الليل
مستقبل وادي الليل - الملعب القابسي 3-0
الاحد 14 فيفري
في مساكن - س 14
هلال مساكن - الملعب الصفاقسي بلال الرزقي
الترتيب
1- مستقبل وادي الليل 6 3
- قوافل قفصة 6 3
3- الملعب القابسي 4 3
4- هلال مساكن 3 2
- الملعب الصفاقسي 3 2
6- كوكب منزل نور 1 3
المجموعة الثالثة
في قابس - س 14
مستقبل قابس - امل جربة محمود قسيعة
في القلعة الصغرى - س 14
القلعة الرياضية - سكك الحديد الصفاقسي وليد البناني
في منزل بوزلفة - س 14
نادي منزل بوزلفة - سبورتينغ بن عروس درصاف قنواطي
الترتيب
1- القلعة الرياضية 4 2
2- امل جربة 3 2
- مستقبل قابس 3 2
- سبورتينغ بن عروس 3 2
5- نادي منزل بوزلفة 2 2
6-سكك الحديد الصفاقسي 1 2
المجموعة الرابعة
في سيدي بوزيد - س 14
اولمبيك سيدي بوزيد - النجم الرادسي جلال السحباني
في حمام سوسة - س 14
امل حمام سوسة - الترجي الجرجيسي محمد الفني
في المحمدية - س 14
مستقبل المحمدية - مستقبل القصرين محمد علي قروية
الترتيب
1- النجم الرادسي 4 2
- امل حمام سوسة 4 2
3- اولمبيك سيدي بوزيد 3 2
- الترجي الجرجيسي 3 2
5- مستقبل المحمدية 1 2
- مستقبل القصرين 1 2
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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