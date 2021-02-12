كاس افريقيا للامم للاواسط - الحكم التونسي محرز المالكي يدير لقاء غانا وتنزانيا

وات -

عينت لجنة التحكيم بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم التونسي محرز المالكي لادارة لقاء المنتخب الغاني ونظيره التنزاني الذي سيقام يوم الثلاثاء القادم لحساب المجموعة الثالثة ضمن منافسات الدور الاول لكاس امم افريقيا للاواسط (تحت 20 عاما) بموريتانيا.ومن جهة اخرى، تم تعيين الحكم المساعد التونسي ايمن اسماعيل ضمن طاقم التحكيم الذي سيتولى يوم الاحد المقبل قيادة اللقاء الافتتاحي بين المنتخبين الموريتاني المستضيف ونظيره الكاميروني في اطار منافسات المجموعة الاولى.