بنزرت : تقدم اشغال حماية بنزرت الكبرى من الفيضانات بنسبة 80 بالمائة

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أّكدت كاهية مدير بالإدارة العامة للمياه العمرانية بوزارة التجهيز جودة نصري تقدم مختلف الدراسات الخاصة بمشاريع وبرامج حماية مدن ولاية بنزرت من الفيضانات على غرار منزل جميل والعالية ومنزل بورقيبة وتينجة .وأضافت في تصريح لمراسل (وات) في الجهة في اعقاب جلسة عمل قطاعية خصصت لمتابعة سير انجاز البرامج والمشاريع الخاصة بحماية مختلف مناطق الجهة من الفيضانات ، باشراف والي الجهة محمد قويدر و بحضور ممثلي الادارة العامة للمياه العمرانية، وبقية السلط المحلية والبلدية والفنية والادارية عموما، ان نسب تقدم انجاز تلك الدراسات تراوحت بين 5 و45 بالمائة ، مبينة ان اعلان طلب العروض الخاص بدراسة حماية مدينة ماطر ينتظر إصداره في غضون شهر افريل المقبل .وبينت ذات المصدر ان تقدّم أشغال مشروع حماية بنزرت الكبرى من الفيضانات والمقدّرة اعتماداته بــــ11 مليون دينار في قسطه الثالث بلغ نسبة 80 بالمائة وينتظر استكمالها في غضون الأشهر الثلاثة او الأربعة المقبلة بالتوازي مع تقدم بقية اشغال منطقة راس الجبل ومحيطها بكلفة 4 ملايين دينار ، مشيرة في ذات السياق الى انه سيتم الترفيع انطلاقا من السنة المقبلة في قيمة الصفقة الاطارية لتعهّد المنشآت المائية ببنزرت من 400 ألف دينار الى الضعف أو إلى مليون دينار (01 م د ) مع الصيانة الدورية لكل المنشات ، وتبني الإدارة العامة للمياه العمرانية لعدد من مطالب السلط الجهوية والبلدية بشأن إدراج منطقة "حافر مهر" للتهيئة وأيضا تعهّد أودية الخليج بماطر والبكباكة بتينجة ووادي المرج وبوخريص ببنزرت ووادي العجول براس الجبل ومنطقة البعالي بمنزل جميل.يذكر أن الفريق الفني الجهوي وممثلي إدارة الياه العمرانية أدّو عقب جلسة العمل زيارات عمل ميدانية لمجمل الفضاءات والمشاريع المتواصلة وأيضا الاحياء التي تمّت إضافتها في برنامج التدخل من قبل السلط الجهوية والبلدية ومنها حي الوفاء ومختلف الاودية المراد جهرها والتدخل فيها.