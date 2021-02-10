هيئة الدفاع عن الشهيدين: "الوثائق المتعلقة بالجهاز السري تثبت ارتباط حركة النهضة بعدد من الأعمال المشبوهة وبتنظيم الإخوان المسلمين"

وات -

أفادت المحامية إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بأن الوثائق المتعلقة بالجهاز السري، "كشفت عن عدد من الجرائم التي تثبت ارتباط حركة النهضة بعدد من الأعمال المشبوهة وبتنظيم الإخوان المسلمين".وأضافت المحامية أثناء ندوة صحفية بخصوص تطورات قضية شكري بلعيد في الذكرى الثامنة لاغتياله، أن حاكم التحقيق 12 بالمحكمة الابتدائية تونس 1، "اكتشف بعد فتح ما يعرف بالغرفة السوداء، معطيات جديدة بخصوص الجهاز السري لحركة النهضة"، مشيرة إلى أن "مصطفى خذر قام برصد 11 مواطنا من الرعايا الأمريكان، يملكون فضاء ترفيهيا بجهة باردو محل شبهة في مجال التبشير".كما كشفت هذه الوثائق عن هوية شخص مصري أشرف في جوان 2012 على دورة تكوينية لفائدة أعضاء الجهاز السري لحركة النهضة، وهو سليمان عزمي عويس، وفق ما صرحت به قزارة.وبخصوص ارتباط حركة النهضة بحركة الإخوان المسلمين، قالت عضو هيئة الدفاع "إن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعوينة، توصلت إلى أن أحد مستشاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة ما بين 2001 و2014 وهو سجين سابق لحركة النهضة متورط في توفير منح خاصة يشتبه أنها لأعضاء من حركة حماس (حركة إسلامية فلسطينية)، منها 20 منحة بصفة مبدئية، 10 منح تمويل حكومي و10 تمويل خاص والعمل على تجنيس أصحابها".وأضافت قزارة أن الوثائق المعنية كشفت عن "سعي أحد الأطراف إلى الحصول على أسلحة طلبها من شركة روسية كان ينوي اعتمادها في أعمال مسترابة"، وفق روايتها.