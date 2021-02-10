مدير مكتب مفوضية اللاجئين بجرجيس: راسلنا وزارة الصحة من أجل تمكين 700 لاجئ وطالب لجوء من التلقيح ضد مرض كوفيد-19

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أفاد مدير مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بجرجيس، نوفل تونسي، اليوم الاربعاء، أن مكتب المفوضية بتونس قام بمراسلة وزارة الصحة، في شهر جانفي 2021، من أجل تمكين 700 لاجئ وطالب لجوء من التلقيح ضد مرض كوفيد-19.وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الاشخاص المعنيين بالتلقيح تتوفر فيهم الشروط التي وضعتها وزارة الصحة من أجل الاستفادة بعملية التطعيم وهم ينقسمون الى 100 لاجئ وطالب لجوء فوق 60 سنة و600 شخص يعانون من أمراض مزمنة.يشار الى أن وزير الصحة، فوزي مهدي، كان قد أعلن سابقا أن الفئة المعنية بالأولوية في التلقيح هم كبار السن (أكثر من 60 سنة) كذلك إطارات الصحة والعاملين في المصالح الأساسية إضافة إلى الأشخاص الأقل من 60 سنة ممّن يعانون من الامراض المزمنة وأمراض القلب والقصور الكلوي.واوضح تونسي أن المذكرة الرسمية، التي قامت المفوضية بإرسالها الى وزارة الصحة كانت عبر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مضيفا أن مكتب المفوضية في انتظار رد وزارة الصحة.وبيّن أنه في حال موافقة الوزارة على تطعيم اللاجئين وطالبي اللجوء فانه سيتم اما تسجيلهم عبر منظومة التسجيل عن بعد من أجل الانتفاع بالتلقيح ضد فيروس كورونا او مد المصالح الصحية بقائمة اسمية في شأنهم.وبخصوص الاصابات بمرض كوفيد-19، أشار الى أن المفوضية سجلت 6 حالات ايجابية، في شهري جانفي وفيفري 2021، في صفوف اللاجئين وطالبي اللجوء البالغ عددهم 6700 وحالتي وفاة للاجئين اثنين أحدهما من الكوت ديفوار والاخر يحمل الجنسية الاريترية كانا مصابان بأمراض أخرى يتلقيان العلاج في شأنها.وأوضح أن المراقبة الصحية لللاجئين بمراكز الايواء تتم بصفة مستمرة باحتساب يوم بيوم وتمت المراقبة الصحية للاشخاص الذين يعانون من الاعراض التي يمكن أن تكون بسبب الاصابة بالفيروس وتم اجراء تحاليل لهم تبيّن في كثير من المرات انها سلبية.وتعمل المفوضية، حسب مدير مكتبها بالجنوب، على توفير المستلزمات الوقائية للتوقي من فيروس كورونا وتوفير مورد رزق وفرص عمل والايواء ومساعدات لتغطية الحاجيات الاساسية والرعاية الصحية، وذلك بالتنسيق مع الشريكين التونسيين للمفوضية وهما المجلس التونسي للاجئين والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي لللاجئين.