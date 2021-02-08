بنزرت: إحالة 6 اشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية على انظار الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب

وات -

أفاد مصدر أمني مسؤول ببنزرت، أنه تم خلال الأسبوع المنقضي إحالة 6 أشخاص قاطنين في مناطق مختلفة بالجهة على انظار الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتهمة الانتماء الى تنظيمات إرهابية، موضحا أنه تم القاء القبض على المتهمين الستة في قضايا متفرقة اثر عمل استعلاماتي دقيق ومداهمات ناجحة من قبل المصالح الأمنية المشتركة التابعة لإقليم امن بنزرت.وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أنه تم حجز مسدس وذخيرة بـ9 خراطيش لدى أحد المتهمين الى جانب عدد من التجهيزات الالكترونية وسلاح ابيض (سيف تقليدي الصنع)، وغيرها من الوثائق التي ستتولى مصالح الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب تحليلها والتدقيق فيها.من جهة أخرى، تولت ذات المصالح الأمنية المشتركة بإقليم امن بنزرت، في اطار التصدي للظاهرة الاجرامية، خلال حملات امنية شملت بالخصوص المناطق المصنفة أمنيا " بالسوداء"، القاء القبض على 146 شخصا مفتشا عنهم لفائدة الجهات الأمنية والسجنية والقضائية، والاحتفاظ بـ56 شخصا من أجل جرائم مختلفة، وحجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة و21 سيارة محل تتبع قضائي و147 دراجة نارية دون وثائق ثبوتية، وفق ذات المصدر.يذكر أنه في اطار معاضدة المجهود الجهوي المشترك للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد وانفاذ النصوص والقرارات المركزية والجهوية والمحلية، تم خلال الأسبوع المنقضي، تحرير1084 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات، وتحرير 137 محضرا في مخالفة قانون حظر الجولان، وتحرير 391 محضرا من أجل مخالفة قانون منع التنقل بين الجهات، الى جانب رفع 72 مخالفة صحية،.