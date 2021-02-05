نحو احداث منصة لتبادل الوثائق بين المحاكم والمحامين

وات -

في إطار تنفيذ مشروع تجريبي لمنصة "jShare" لتبادل الوثائق الرقمية بين المحاكم و المحامين، عقد اجتماع تنسيقي عن بعد اليوم الجمعة بين ممثلي وزارة العدل، و الهيئة الوطنية للمحامين، ومجلس أوروبا، ووفد الاتحاد الأوروبي.وافادت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها ، بأن الاجتماع كان فرصة لعرض السمات الرئيسية لهذه المنصة الرقمية والتي من شأنها أن تسهل التبادل الآمن للوثائق بين المحامين والمحاكم و تنظيم المحامين لملفاتهم واعمالهم عن بعد .وأضافت انه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين ممثلي الوزارة و ممثلي المحاماة لتصميم الأعمال والبرمجيات التي سيتم تنفيذها من خلال هذه المنصه خلال الفترة القريبة القادمة.تجدر الإشارة إلى أن المشروع مدعوم من قبل مجلس أوروبا في إطار خطة العمل الثالثة في مجال البحث والتطوير، . وهذه المنصة هي جزء من برنامج العدالة الرقمية الشامل.