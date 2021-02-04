0.. نحو رقمنة الأرشيف وإتاحته للعموم على منصة رقيمة

وات - ناهزت نسبة تقدم مشروع رقمنة أرشيف الرشيدية 60%.ويتواصل العمل بنسق دؤوب على استكمال هذا المشروع، وإتاحته للعموم على منصة رقمية.
وفي هذا السياق أفاد علي السيّاري ،أستاذ موسيقى وباحث في المالوف مكلف بجرد الوثائق والمخطوطات الموسيقيّة صلب هذا المشروع، في حديث مع "وات"، أن جزءا كبيرا من الوثائق والصور تمّ إدراجها على المنصة الرقمية، مع توصيفها توصيفا علميا دقيقاً.
ويمكن للمهتمين بالموسيقى والباحثين والطلبة الاطلاع على ما تم إنجازه عبر المواقع الالكتروني www.rashidiyya.tn وتحوز الرشيدية على وثائق ومخطوطات نادرة منها وثائق إدارية ومدونات وصور ونصوص مالوف، وهي جزء من الذاكرة الموسيقية الوطنية ينبغي تثمينها والمحافظة عليها.
وتحدث الأستاذ علي السياري عن ثلاث مراحل لهذا المشروع: وقد كانت المرحلة الأولى بالشراكة مع مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" حيث تم إيداع الأرشيف السمعي (أشرطة مغناطيسية وإسطوانات وأشرطة كاسات) في الخزينة الوطنية سنة 2014، وتمت رقمنتها وتوصيفها وإدراجها على موقع الخزينة الوطنية.
وفي المرحلة الثانية، سنة 2015، تمّ إطلاق مشروع ترميم وتهيئة فضاء الأرشيف وهو المقر الفرعي للرشيدية والمعروف بدار الأصرم ببطحاء رمضان باي بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث وبالشراكة مع مكوّنات المجتمع المدني.
وانطلقت المرحلة الثالثة، وفق المتحدث نفسه، في فيفري سنة 2019 بإبرام اتفاقية شراكة بين الرشيدية ووزارة الشؤون الثقافية لمدة 3 سنوات، لجرد الأرشيف ورقمنته وتثمينه.
واستُهلّ العمل بهذه الاتفاقية في فيفري 2020 بإشراف فريق من الباحثين والمختصين حيث تم تركيز موقع واب للأرشيف وذلك لتثمين الأرشيف وإتاحته للعموم والمهتمين باعتبار جزءا من الذاكرة الفنية والموسيقية للبلاد التونسية.
وعبّر عن أمله في تجديد الشراكة مع الوزارة والمجتمع المدني لضمان ديمومة المشروع.
ويتألف فريق العمل على الأرشيف منذ بداية سنة 2020 من الأساتذة أنس غراب (الإشراف العلمي والتقني) وهشام بن عمر (الإشراف الإداري والتنسيق مع مكتب الجمعيّة) وفتحي زغندة (الوثائق الإداريّة والنصوص التاريخيّة / المراسلات / الصّور / الأعلام) ورشيد السلّامي (الأعلام / الوثائق الإداريّة والنصوص التاريخيّة / المراسلات / الصّور) وعلي السيّاري (ااوثائق الموسيقيّة / المخطوطات الموسيقيّة) وتوفيق بن خليفة (التوثيق وجرد الأرشيف) وإيمان اليزيدي : التوثيق والرقمنة / الوثائق الموسيقيّة / الصّور) وهاجر سهام الغربي (التوثيق والرقمنة / الوثائق الإداريّة) وابتسام الماجري (المتابعة الماليّة) وتأسست الرّشيدية سنة 1934.
وتهدف إلى تثمين التراث الموسيقي التونسي وبصفة خاصّة المالوف.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وفي هذا السياق أفاد علي السيّاري ،أستاذ موسيقى وباحث في المالوف مكلف بجرد الوثائق والمخطوطات الموسيقيّة صلب هذا المشروع، في حديث مع "وات"، أن جزءا كبيرا من الوثائق والصور تمّ إدراجها على المنصة الرقمية، مع توصيفها توصيفا علميا دقيقاً.
ويمكن للمهتمين بالموسيقى والباحثين والطلبة الاطلاع على ما تم إنجازه عبر المواقع الالكتروني www.rashidiyya.tn وتحوز الرشيدية على وثائق ومخطوطات نادرة منها وثائق إدارية ومدونات وصور ونصوص مالوف، وهي جزء من الذاكرة الموسيقية الوطنية ينبغي تثمينها والمحافظة عليها.
وتحدث الأستاذ علي السياري عن ثلاث مراحل لهذا المشروع: وقد كانت المرحلة الأولى بالشراكة مع مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" حيث تم إيداع الأرشيف السمعي (أشرطة مغناطيسية وإسطوانات وأشرطة كاسات) في الخزينة الوطنية سنة 2014، وتمت رقمنتها وتوصيفها وإدراجها على موقع الخزينة الوطنية.
وفي المرحلة الثانية، سنة 2015، تمّ إطلاق مشروع ترميم وتهيئة فضاء الأرشيف وهو المقر الفرعي للرشيدية والمعروف بدار الأصرم ببطحاء رمضان باي بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث وبالشراكة مع مكوّنات المجتمع المدني.
وانطلقت المرحلة الثالثة، وفق المتحدث نفسه، في فيفري سنة 2019 بإبرام اتفاقية شراكة بين الرشيدية ووزارة الشؤون الثقافية لمدة 3 سنوات، لجرد الأرشيف ورقمنته وتثمينه.
واستُهلّ العمل بهذه الاتفاقية في فيفري 2020 بإشراف فريق من الباحثين والمختصين حيث تم تركيز موقع واب للأرشيف وذلك لتثمين الأرشيف وإتاحته للعموم والمهتمين باعتبار جزءا من الذاكرة الفنية والموسيقية للبلاد التونسية.
وعبّر عن أمله في تجديد الشراكة مع الوزارة والمجتمع المدني لضمان ديمومة المشروع.
ويتألف فريق العمل على الأرشيف منذ بداية سنة 2020 من الأساتذة أنس غراب (الإشراف العلمي والتقني) وهشام بن عمر (الإشراف الإداري والتنسيق مع مكتب الجمعيّة) وفتحي زغندة (الوثائق الإداريّة والنصوص التاريخيّة / المراسلات / الصّور / الأعلام) ورشيد السلّامي (الأعلام / الوثائق الإداريّة والنصوص التاريخيّة / المراسلات / الصّور) وعلي السيّاري (ااوثائق الموسيقيّة / المخطوطات الموسيقيّة) وتوفيق بن خليفة (التوثيق وجرد الأرشيف) وإيمان اليزيدي : التوثيق والرقمنة / الوثائق الموسيقيّة / الصّور) وهاجر سهام الغربي (التوثيق والرقمنة / الوثائق الإداريّة) وابتسام الماجري (المتابعة الماليّة) وتأسست الرّشيدية سنة 1934.
وتهدف إلى تثمين التراث الموسيقي التونسي وبصفة خاصّة المالوف.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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