إدارة المعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس تتقدم بشكاية ضد مجموعة من الغرباء اقتحموا المعهد بقيادة الأمينة للاتحاد العام لطلبة تونس

وات -

أفاد مدير المعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس، محسن الخوني، أن إدارة المعهد رفعت، اليوم الأربعاء، شكاية ضد عدد من الأشخاص قاموا، أمس الثلاثاء، بقيادة الأمينة العامة للاتحاد العام لطلبة تونس وردة عتيق، باقتحام المعهد ، ما تسبب في حالة من الضجيج والفوضى وتعطيل الامتحانات.وتمثلت صورة الحادثة ، حسب المتحدث في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، في " إقدام مجموعة من الغرباء، قادتهم الأمينة العام للاتحاد العام لطلبة تونس وردة عتيق في حدود الساعة الحادية عشر والنصف من يوم أمس، على اقتحام المعهد وتنظيم اجتماع وإحداث حالة من الفوضى وتعطيل انجاز الامتحانات داخل قاعاته وفرضهم على الطلبة الخروج وعدم اتمامها".وقد رفعت هذه المجموعة ، حسب الخوني، شعارات تدعو إلى اطلاق سراح الطالبة السابقة بالمعهد رحمة الخشناوي التي تعرضت للإيقاف مؤخرا، مؤكدا أن " إدارة المعهد كانت قد رفعت سابقا شكاية (يوم 27 جانفي 2021) ضد هذه الطالبة على خلفية اقتحامها للمعهد رغم صدور قرار اداري بطردها منذ 2019 ".وأكدت إدارة المعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس، في بلاغ لها اليوم أن " الأمينة العامة للاتحاد العام لطلبة تونس قادت مجموعة من الأشخاص الغرباء قاموا باقتحام المعهد وتعطيل انجاز الامتحانات يوم أمس، وتهجموا على مكتب المدير واستعملوا ألفاظا نابية ومهينة في شخصه"، لافتة إلى تعرض مكتبه إلى الخلع ما دفع بادارة المعهد الى اعلام النيابة العمومية بالحادثة.وقد أفادت الأمينة العامة للاتحاد العام لطلبة تونس، وردة عتيق، في تصريح سابق لـ (وات)، بأنه تقرر الاحتفاظ بالكاتب العام للمكتب الفيدرالي للمنظمة الطلابية بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس رحمة الخشناوي منذ يوم الاثنين الفارط، مشيرة، الى أن "قرار ايقافها يستند الى رفع شكاية ضدها من طرف ادارة المعهد بتهمة تعطيل الامتحانات".وكان عدد من الطلبة وممثلون عن الاتحاد العام لطلبة تونس قد نفذوا الاثنين الفارط وقفة احتجاجية بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس طالبوا خلالها بمقاطعة الامتحانات واطلاق سراح طلبة موقوفين شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها تونس مؤخرا.