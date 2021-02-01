قبلي: جلسة عمل للنظر في الحلول الجهوية الممكنة لتفعيل شركة البيئة والغراسات والبستنة

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خصصت جلسة عمل انتظمت، اليوم الاثنين، بمقر ولاية قبلي، لتدارس الحلول الجهوية التي من الممكن الشروع في تنفيذها لتفعيل شركة البيئة والغراسات والبستنة في انتظار ايفاء الحكومة بتعهداتها لضخّ الاعتمادات التي تخوّل لهذه الشركة الانطلاق في انجاز برنامجها الوظيفي والمقدرة بـ 5 ملايين دينار.واوضح والي قبلي، منصف شلاغمي، خلال الجلسة ان المجلس الجهوي للولاية سيوفر اعتمادات بحوالي 550 الف دينار لشركة البيئة والغراسات والبستنة تمكنها من توفير التغطية الاجتماعية للناجحين في مناظرة انتداب 600 عاملا واطارا، ومن تجاوز الضائقة المالية التي تمر بها.وبيّن ان الاعتمادات التي سيخصّصها المجلس الجهوي ستكون في شكل 50 الف دينار ستوجه للتغطية الاجتماعية للعملة، و100 الف دينار ستصرف كمساهمة في راسمال الشركة، في حين سيتم امضاء اتفاقيتين مع الشركة كل منهما باعتمادات تقدر بـ 200 الف دينار، الاولى لانجاز تدخلات للنظافة والتشجير بمداخل المدن، والثانية لانجاز تدخلات مماثلة بالمؤسسات التربوية والصحية.واشار الوالي الى ان هذه الحلول المستعجلة ترمي الى التخفيف من ثقل ملف شركة البيئة والغراسات والبستنة التي تم الاعلان عن بعثها منذ سنة 2015 واقرار احداثها في الاتفاق الممضى بين الوفد الحكومي والشباب المحتجين قبالة المنشآت البترولية في 26 اوت من سنة 2017.ومن ناحيته، أكد الرئيس المدير العام لشركة البيئة والغراسات والبستنة، زياد البكري، بالمناسبة، ان الشركة تجاوزت المرحلة الحرجة التي مرت بها والتي كانت تهدد بتصفيتها.وشدّد على ضرورة كسر الصورة النمطية لشركات البستنة عبر الشروع في تنفيذ حلول جهوية تمكن الناجحين في مناظرة انتداب 590 عاملا التي تم اجراءها موفى سنة 2019 من الانطلاق في العمل وانجاز تدخلات ملموسة في اطار شراكات مع البلديات وعدد من المؤسسات العامة والخاصة.وفي ذات السياق، أكد ممثلو الاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان اضافة الى رؤساء البلديات على ضرورة توحيد المسارات للدفاع على ديمومة شركة البيئة والغراسات والبستنة وذلك عبر دعوة الحكومة لسرعة الايفاء بتعهداتها لضخ الاعتمادات الضرورية التي تمكنها من الانطلاق في امضاء العقود مع الناجحين في مناظرة انتداب العملة، وبالتالي الشروع في تنفيذ برنامجها الوظيفي مع دعمها باتفاقيات جهوية مع البلديات والمؤسسات لانجاز بعض التدخلات.من جانبهم، ثمّن ممثلوا تنسيقية عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة الحاضرون خلال هذه الجلسة الخطوة الجهوية في اطار حلحلة ملف هذه الشركة، داعين الى مزيد التنسيق بين مختلف الفاعلين الجهويين قصد الضغط على الحكومة من اجل الايفاء بتعهداتها.يشار الى ان رئيس الحكومة كان قد تعهد في جلسة جمعته بنواب الجهة في 25 سبتمبر من سنة 2020 بالشروع في امضاء عقود الانتداب بالشركة في شهر نوفمبر من ذات السنة، كما تعهد رئيس ديوانه منتصف شهر جانفي المنقضي بتوفير الاعتمادات التي تخوّل للشركة الانطلاق في تنفيذ برنامجها الوظيفي في غضون اسبوع، الا انه امام التاخر في تنفيذ هذه التعهدات دخل الناجحون في مناظرة انتداب عملة بهذه الشركة في سلسلة من التحركات الاحتجاجية قبالة المنشآت البترولية غربي مدينة الفوار وامام المدخل الرئيسي لمقر ولاية قبلي .