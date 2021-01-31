انيس البدري يقود الترجي الرياضي الى الفوز في الدربي

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قاد انيس البدري فريقه الترجي الرياضي التونسي الى الفوز على النادي الافريقي 1-0 في الدربي 133 بين الفريقين وفي اختتام مقابلات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وسجل انيس البدري الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 75 لما استغل كرة مرتدة من الحارس عاطف الدخيلي سددها من داخل منطقة الجزاء مباشرة في الشباك بعد تسديدة اولى قوية من محمد علي بن رمضان ليحقق فريق الاحمر والاصفر فوزه ال54 في المواجهات بين الفريقين في سباق البطولة.وعزز الترجي الرياضي التونسي بفضل هذا الفوز الثالث على التوالي والثامن في الموسم موقعه في الصدارة برصيد 25 نقطة متقدما ب5 نقاط عن ملاحقيه النجم الساحلي واتحاد بن قردان.وفي المقابل مني النادي الافريقي بهزيمته الثالثة على التوالي والسادسة منذ انطلاق الموسم ليلازم المركز قبل الاخير ب7 نقاط من 11 مباراة.ورغم تباين موازين القوى بين الفريقين في مواجهة اليوم فان النادي الافريقي تمكن من الصمود امام الترجي الرياضي الى غاية الدقيقة 75 متحديا النقص العددي بعد اقصاء مدافعه اسكندر العبيدي منذ الدقيقة الثامنة من المباراة.واثر الاقصاء المبكر للمدافع اسكندر العبيدي على اداء فريقه وقلص من الحلول امام المدرب لطفي الروسي ولا سيما على مستوى التنشيط الهجومي بما جعل الترجي الرياضي الاكثر خطورة من حيث فرص التهديف.وفي حمام سوسة اهتدى النجم الساحلي الى تحقيق فوزه الثالث على التوالي تحت قيادة المدرب لسعد الدريدي والسادس في الموسم بعد تغلبه على الملعب التونسي بفضل هدف الايفواري سليمان كوليبالي في الدقيقة 90 ز5 وارتقى فريق جوهرة الساحل بفضل هذا الفوز الجديد الى المركز الثاني برصيد 20 نقطة فيما تجمد رصيد الملعب التونسي عند 13 نقطة في المركز التاسع.كما نجح اتحاد بن قردان في كسب نقاط الفوز على حساب ضيفه الاولمبي الباجي، في مباراة شهدت ثلاثة اقصاءات (2 ضد الاولمبي الباجي و1 لاتحاد بن قردان)، وذلك بفضل هدف لؤي بن حسين في الدقيقة 65 ليرفع ابناء المدرب حسان القابسي رصيدهم الى 20 نقطة في المركز الثاني رفقة النجم الساحلي.وفي المقابل لم ينجح الاولمبي الباجي رغم تغيير الاطار الفني بقدوم المدرب خالد بن يحيي عوضا عن شاكر مفتاح في وضع حد لسلسلة الهزائم وتكبد هزيمة جديدة هي الرابعة على التوالي ليبقى رصيده 10 نقاط في المركز العاشر.وواصل مستتقبل الرجيش الوافد الجديد على الرابطة الاولى مسيرته الموفقة بانتصاره خارج القواعد على نجم المتلوي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من بوبكر ديارا (2) ونضال بن سالم (69) وايمن صيود (90 ز1) ليرفع ابناء سعيد السايبي رصيدهم الى 18 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع كل من النادي الصفاقسي ومستقبل سليمان بعد ان انتهى الحوار بينهما اليوم بسليمان بالتعادل 1-1.وبادر مستقبل سليمان بافتتاح التسجيل عن طريق الفاس بافور (37) قبل ان يعدل كينغسلو ايدوو النتيجة في الدقيقة 60 لفائدة النادي الصفاقسي.وكانت الجولة افتتحت امس بفوز الاتحاد المنستيري على اتحاد تطاوين 4-0 وتعادل النادي البنزرتي مع شبيبة القيروان 0-0.في ملعب حمادي العقربي برادس الترجي الرياضي التونسي 1 انيس البدري (75) النادي الافريقي 0في ملعب سليمان مستقبل سليمان 1 الفاس بافور (37) النادي الصفاقسي 1 كينغسلي ايدوو (60)في ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة النجم الساحلي 1 سليمان كوليبالي (90 ز5) الملعب التونسي 0في ملعب المتلوي نجم المتلوي 0 مستقبل الرجيش 3 بوبكر ديارا (2) ونضال بن سالم (69) وايمن صيود (90ز1)في ملعب بن قردان اتحاد بن قردان 1 لؤي بن حسين (65) الأولمبي الباجي 0في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير الاتحاد المنستيري 4 علي العمري (3) وحكيم تقا (58) واذدريس المحيرصي (78) وداغو تشيبامبا (90) اتحاد تطاوين 0في ملعب أحمد البصيري ببنزرت النادي البنزرتي 0 شبيبة القيروان 0