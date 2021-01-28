القصرين: تواصل اعتصام تنسيقية "كلنا ماجل بلعباس" أمام محطة "سارغاز" لضخ الغاز لليوم الحادي عشر على التوالي

وات -

يتواصل إعتصام تنسيقية "كلنا ماجل بلعباس" (ولاية القصرين) لليوم 11 على التوالي، أمام مقر المحطة الأولى لضخ الغاز التابعة للشركة التونسية لخدمات أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية "سارغاز" والواقعة بمنطقة أولاد مبارك على الحدود التونسية الجزائرية، حيث يطالب عدد من أهالي وفلاحي معتمدية ماجل بلعباس المعتصمين بتفعيل دور هذه الشركة في تنمية المناطق التي يمرعبرها انبوب الشركة ومراجعة الإتفاقيات المبرمة بينها وبين الأهالي الخاصة بإستيعاب العاطلين عن العمل بماجل بلعباس.ويأتي هذا الإعتصام، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم "تنسيقية كلنا ماجل بلعباس"، علي قراوي، في تصريح لـ(وات)، لمطالبة السلط المركزية بالتدخل في منطقتهم عبر تزويدها بالماء الصالح للشراب، وتعبيد المسالك الريفية، وإحداث مناطق سقوية بها، إلى جانب جبر أضرار فلاحي المنطقة الذين تضررت محاصيلهم الفلاحية جراء فياضانات أكتوبر 2018.وشدّد قراوي على ضرورة أن يتحمّا نواب الجهة في البرلمان مسؤوليتهم تجاه ابناء منطقة ماجل بلعباس وكامل مناطق الجهة مع تحمل رئيس الجمهورية لمسؤوليته تجاه أبناء شعبه الذين ينادون بمطالب دستورية ومشروعة، وفق تعبيره.وأشار إلى أن اعتصام أهالي ماجل بلعباس السلمي المفتوح الذي انطلق يوم 18 جانفي الجاري سيتواصل الى حين الإستجابة الى كافة مطالبهم، وفق تأكيده.