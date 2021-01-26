باجة: جملة الايقافات على خلفية التحركات الليلية طالت 24 شابا وقاصرا

وات -

افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة رياض بن بكري (وات) بان جملة الايقافات المتعلقة بعدد من المشاركين فى التحركات الليلية بالجهة، طالت 24 شابا وقاصرا، اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بباجة بشان 11 منهم بطاقات ايداع بالسجن بتهم "الاعتداء المدبر على الجولان والاضرار عمدا بملك الغير ومخالفة قرار حظر الجولان"، فى حين يحاكم البقية فى حالة سراح.واكد نفس المصدر ان 8 من بين الموقوفين (6 راشدون و2 اطفال) نسبت اليهم تهم "الاعتداء والتكسير والحرق لمستوصف منطقة المعقولة".تجدر الاشارة الى ان اهالي الموقوفين فى هذه الاحداث قد نفذوا امس الاثنين وقفة احتجاجية امام مقر ولاية باجة للمطالبة باطلاق سراحهم.يذكر ان ولاية باجة قد شهدت خاصة يومي 17 و18 جانفي الجاري تحركات ليلية، سجلت خلالها مواجهات بين عدد من الشباب وبين قوات الامن، وذلك بمدن باجة والمعقولة ومجاز الباب.