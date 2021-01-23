الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 23 جانفي 2021

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صفاقس: عشر وفيات جديدة و133 إصابة و244 حالة شفاء

قبلي : تسجيل 3789 حالة تعاف من اجمالي 4330 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء الى اليوم

بنزرت-كوفيد19: تسجيل 8 وفيات و115 إصابة خلال يومين

توزر: تطور عدد الحالات الحاملة لفيروس كورونا الى 580 حالة وتعافي 3770 مصابا

الكاف : تسجيل حالتي وفاة جديدة و 24 اصابة بفيروس الكورونا

باجة : ارتفاع الوفيات جراء الاصابة ب"كورونا " الى 111 حالة وتسجيل 31 اصابة جديدة بالفيروس في الجهة

سوسة : تسجيل 5 حالات وفاة و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا امس الجمعة

مدنين : تسجيل 3 وفيات و94 اصابة جديدة بفيروس كورونا 87 اصابة منها محلية

جندوبة : 11 إصابة جديدة بفيروس "الكورونا"

أريانة : تسجيل خمس وفيات و374 اصابة جديدة بفيروس كورونا

عرفت ولاية صفاقس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عشر وفيات جديدة دفعة واحد ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" كما رصدت 133 حالة إيجابية على مجموع 422 تحليلا منجزا بتاريخ أمس الجمعة و244 حالة شفاء.وأفادت الإحصائيات التي نشرتها الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في بلاغ عن الحالة الوبائية بالجهة بتاريخ اليوم السبت أن إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء في الولاية بلغ 440 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية بلغ إلى حد الآن 18468 حالة في حين ارتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 15465 شخصا.ويقيم حاليا بقسمي العناية المركزة بكل من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى العسكري الميداني بطينة 15 مصابا بالفيروس وفي قسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 131 مصابا وبالمصحات الخاصة 105 مصابا.جدير بالذكر أن العدد الجملي للتحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء في ولاية صفاقس بلغ إلى حد الآن 66534 تحليلا.ذكر رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحدّاد أن عدد المتعافين من الاصابة بفيروس كورونا بلغ منذ تسجيل اول اصابة بهذا الوباء بالجهة الى اليوم 3789 حالة من إجمالي 4330 حالة اصابة مؤكدة الى حد الان من بينها 167 حالة وفاة.وأضاف المصدر ذاته في تصريح اليوم السبت لــ(وات) أنه قد تم يوم امس الجمعة تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 167 حالة منها 166 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان من السنة الماضية وأوضح الحداد أن نتائج العيّنات التي وردت مساء امس على الادارة الجهوية للصحة تضمّنت 24 عينة ايجابية من بين العينات التي تم رفعها الى المخبرين المرجعيين بمستشفيي عبد الرحمان مامي والقصاب بالعاصمة الى جانب نتائج عدد من التحاليل السريعة التي تقوم بها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة وبعض النتائج الواردة من بعض المخابر الخاصة لترتفع بذلك حصيلة الحالات الايجابية المؤكدة منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 4330 حالة منها 4219 حالة تم تسجيلها خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس والتي أفضت إلى3679 حالة تعافي الى حد الان و166 حالة وفاة فيما لا تزال 374 حالة مصنّفة نشطة.سجلت الجهة الصحية ببنزرت خلال يومي الاربعاء والخميس المنقضيين (20و21 جانفي)، 8 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و115 إصابة مقابل تعافي 126 حالة، حسب آخر تحيين صادر مساء أمس الجمعة عن مصالح خلية اليقظة والترصد الطبي بالادارة الجهوية للصحة.هذا وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالوباء في بنزرت 5402 حالة اصابة منذ اندلاع الازمة الصحية العالمية، تعافى منها 4258 حالة وتوفي 294 شخصا 69 بالمائة منهم من الذكور، فيما لايزال حاليا 835 شخصا حاملا للفيروس ممن اجروا تحاليل التقصي على الفيروس.يشار إلى أن الجهة الصحية ببنزرت تضمّ 5 معتمديات مصنّفة ذات انذار مرتفع في علاقة بانتشار الفيروس وهي معتمديات بنزرت الشمالية، وجرزونة، والعالية، وماطر، وراس الجبل، وفق ما أكده المدير الحهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، لـ"وات".تطوّر عدد الحالات النشطة الحاملة لفيروس كورونا في ولاية توزر في الفترة الحالية الى 580 حالة بعد تسجيل 34 إصابة جديدة مساء الجمعة على إثر صدور نتائج 110 تحاليل مخبرية وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.وارتفع بذلك مجموع الإصابات في الجهة منذ بداية انتشار الوباء الى 4350 إصابة منها 3770 متعاف من الفيروس و77 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس فيما لم تسجل الجهة وفيات جديدة منذ ثلاثة أيام.هذا ويتم التعهّد وفق ذات المصدر ب 22 مصابا في المستشفيات موزعين الى حالتين مقيمتين في قسم الإنعاش الطبي و9 في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر و8 في نفس القسم بالمستشفى الجهوي بنفطة وثلاثة في قسم الكوفيد 19 بالمستشفى المحلي بدقاش.سجّلت ولاية الكاف اليوم السبت حالتي وفاة جديدتين و24 إصابة بفيروس الكورونا وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 69 عيّنة تم رفعها بتاريخ 21 جانفي الجاري ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 144 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 4554 حالة شفي منها 4274 شخصا وفق آخر تحيين للوضع الوبائي أوردته اليوم الإدارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وذكر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني لمراسل (وات) بالجهة أن الجهود متواصلة لاحتواء انتشار الفيروس مشيرا أن 37 شخصا لازالو يقيمون في المستشفيات ومنهم ثمانية في اقسام الانعاش.وأضاف أن 280 شخصا يخضعون إلى الحجر الصحي وهم يمثلون حصيلة الاصابات بالفيروس خلال العشرة الايام الاخيرة على حدّ توضيحه.ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حتى يوم امس الجمعة في ولاية باجة الى 111 شخصا بعد تسجيل حالة وفاة جديدة بالمستشفي الجهوى بمجاز الباب حيث توفّيت امراة عمرها 85 سنة وبعد تبليغ مرصد الامراض الجديدة والمتجددة بتونس عن حالتي وفاة لاشخاص يقطنون في الجهة وتوفّيا في العاصمة.وسجّلت أمس ايضا 31 اصابة جديدة ب"كورونا" أغلبها بمدينة باجة (14 حالة) وتتوزع بقية الحالات على تبرسق(7 حالات ) ومجاز الباب (4 حالات ) وتستور(6 حالات ) ليصل عدد الحالات الايجابية منذ بداية الجائحة بباجة الى 3800 اصابة من جملة 11853 تحليلا تم اجراؤها.من جهة اخري سجل تعافي 3239 شخصا من الفيروس بنسبة بلغت 85 بالمائة من جملة المصابين حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة بباجة.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة الأساسية بسوسة اليوم في نشرتها اليومية حول تطور الوضع الوبائي ان الجهة سجّلت امس الجمعة 5 حالات وفاة و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 422 تحليلا مخبريا.وقد ارتفع وفق التحيين الأخير العدد الجملي للإصابات المسجلة بولاية سوسة منذ بداية الدائحة إلى 13082 إصابة منها 12993 إصابة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود.وتوفّي 420 شخصا من المصابين بكورونا منذ بداية الجائحة بينما شفي 9213 آخرون، وبقي 3368 مصابا تحت المراقبة الطبية ويقيم 161 مصابا بكورونا من أصيلي ولاية سوسة و30 مصابا من ولايات أخرى في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بسوسة من بينهم 49 مصابا في اقسام الإنعاش.سجّلت ولاية مدنين خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة 3 وفيات بسبب فيروس كورونا و94 اصابة جديدة بهذا الفيروس منها 7 اصابات وافدة و87 اصابة محلية ليرتفع عدد الوفيات الجملية منذ ظهور الوباء الى 224 حالة وفاة واجمالي الاصابات الى 6204 اصابة وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وتوزعت الاصابات الجديدة جغرافيا كل المعتديات التسعة بالولاية الا ان اكثر حصيلة تتواصل بمعتمدية جربة حومة السوق مسجلة 28 اصابة ثم معتمديتي ميدون وجرجيس ب14 اصابة فبن قردان 13 اصابة ومدنين الشمالية 8 اصابات ومدنين الجنوبية 6 اصابات واجيم اصابتين اثنين وكل من سيدي مخلوف وبني خداش اصابة واحدة.وسجلّت الجهة 89 حالة شفاء جاءت 47 منها بجزيرة جربة بين معتمديتي حومة السوق وميدون و16 حالة شفاء بجرجيس و14 ببن قردان و5 بمدنين الشمالية و3 ببني خداش وحالتي شفاء بمدنين الجنوبية وحالة شفاء بسيدي مخلوف وبذلك يرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 4453 حالة شفاء.ويذكر انه في اطار الاستعداد للتلقيح ضد كوفيد 19 انعقدت يوم امس جلسات محلية بمختلف المعتمديات للاعداد اللوجستي لانطلاق الحملات وخاصة على مستوى توفير الفضاءات المعدة للغرض.كشفت حصيلة الاحصائيات المتعلقة بالوضع والبائي في ولاية جندوبة الصادرة اليوم السبت عن تسجيل 11 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس" الكورونا" منذ بداية الجائحة والى غاية اخر إحصاء محين بتاريخ 21 من الشهر الجاري الى 2170 مصابا أكثر من نصفهم في معتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية.ولم تسجل الى ذات التاريخ اية حالة وفاة جديدة وهو ما يجعل العدد مستقرا في حدود 145 حالة اثنتان منها سجلتا يوم 20 جانفي مقابل ارتفاع في عدد المقيمين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة الى ثلاثة اشخاص وتراجع نسبي للمقيمين بأقسام الكوفيد بمستشفيات الجهة الى 17 شخصا بعد ان تجاوز 20 شخصا.يذكر ان قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة يعاني من غياب طبيب مختص في الإنعاش إضافة إلى ان طاقته غير جاهزة لاستقبال مثل هذا العدد.وفق ما أكّده مصدر بالإدارة الجهوية للصحة بجندوبة .سجّلت ولاية أريانة خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليومين الفارطين (21 و22 جانفي الجاري) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الى نحو 241 حالة وفاة الى جانب تسجيل 374 اصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليصبح اجمالي عدد الاصابات بالجهة منذ انتشار الجائحة والى غاية يوم أمس الجمعة 8439 اصابة منها 8342 اصابة محلية و97 اصابة مستوردة وفق تقرير محيّن صادر عن الادارة الجهوية للصحة باريانة.وتوزّعت الاصابات وفق ذات التقرير الذي تحصّلت (وات) على نسخة منه بين الاناث ب4525 اصابة والذكور ب3914 اصابة في حين بلغت حالات الايواء بالمستشفيات 16 حالة حالتان منها بقسم الانعاش و14 حالة تخضع للتنفس عبر اجهزة الاكسيجين مع تعافي نحو 6954 شخصا من الفيروس الى حد الان.وسجّلت الجهة منذ بداية شهر جانفي الحالي 2598 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا منها اربع اصابات وافدة و2594 اصابة محلية توزعت بين الاناث ب1385 اصابة والذكور ب1213 اصابة اما عدد الوفايات المسجلة الشهر الحالي فبلغ 36 حالة وفاة في حين بلغ عدد حالات الشفاء التام 807 حالة.وتوّلت المصالح الجهوية للصحة باريانة القيام باجمالي 12494 تحليلا للتقصي عن فيروس كورونا منها 7787 تحليلا مخبريا و4707 اختبارات سريعة.وقد كشفت الاختبارات السريعة المنجزة عن اصابة 1005 شخصا بالفيروس 721 من المصابين تم الكشف عنهم منذ بداية شهر جانفي الجاري.