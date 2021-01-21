سليانة: الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالجهة تبتّ في ملفات الموقوفين في الأحداث الأخيرة

وات -

قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة، علي السالمي، مساء اليوم الخميس، بأنه وعلى إثر تعهّد الدائرة الجناحية بالمحكمة بالقضايا المتعلقة بالموقوفين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجهة، تم الافراج عن 4 موقوفين وتأخير قضيتهم لجلسة لاحقة.وأضاف ذات المصدر، في تصريح أفاد به (وات)، أن الدائرة أصدرت كذلك، أحكاما بتأجيل التنفيذ بخصوص 7 موقوفين آخرين، وانه سيتم الافراج عنهم، فضلا عن إصدار حكم بالسجن في حق متهم واحد، دون تمكينه من الاسعاف بتأجيل التنفيذ على أن لا تتجاوز العقوبة 3 أشهر.وفي ما يتعلق ببقية المتهمين الذين لازالوا بحالة فرار والبالغ عددهم حوالي 60 شخصا، بيّن السالمي، أن الاحكام الصادرة في شأنهم متفاوتة، لافتا الى أن الدائرة الجناحية ستتعهد في الجلسة المقبلة بملف وحيد يتعلق ببعض الموقوفين بخصوص الاحداث التي حصلت بمدينة الروحية.وبخصوص القُصّر الذين تمت احالتهم، سواء بحالة سراح أو بحالة ايقاف أو فرار، فقد ذكر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية، بأن قاضي الاطفال بالمحكمة الابتدائية بسليانة تعهد بوضعية هؤلاء واتخذ قرارا يقضي بابقاء الأطفال الموقوفين الذين عرضوا على النيابة العمومية، والبالغ عددهم 11 طفلا، بحالة سراح .يذكر أن عددا من مكونات المجتمع المدني وعائلات الموقوفين، نفذوا صباح اليوم، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم، فيما طالب ائتلاف المنظمات الوطنية مؤخرا في بلاغ مشترك، بإطلاق سراح الموقوفين في التحركات التي شهدتها عدد من جهات البلاد خلال الايام القليلة الماضية، ما لم تتعلق بهم شبهات إرهاب أو سوابق عدلية.