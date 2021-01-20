قبلي: اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق 6 اشخاص على خلفية احداث الشغب بمعتمدية سوق الاحد وقبلي المدينة

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افاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقبلي سليم زعيبي (وات) بانه تم خلال الليلة الفاصلة بين 17 و18 جانفي الجاري، ايقاف 6 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 19 و30 سنة من قبل اعوان الامن والحرس الوطني بكل من معتمدية سوق الاحد وقبلي المدينة، وذلك على خلفية تعمدهم الغلق المدبر للطريق وخرق حظر الجولان، علاوة على احداث الهرج والتشويش بالطريق العام، وقد تم اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم واحالتهم على المجلس الجناحي بقبلي.واشار الزعيبي في ذات السياق الى انه تم توجيه تهم مماثلة لعدد من القصر الذين تم تركهم في حالة سراح واحالتهم على قاضي الطفولة، وتم كذلك خلال نفس الليلة ايقاف 8 اشخاص بتهمة خرق حظر الجولان دون احداث الشغب وابقاؤهم في حالة سراح الى حين عرضهم على القضاء وبين مصدر امني مسؤول ل(وات) ان الوحدات الامنية بمختلف اسلاكها قامت في اطار تطبيق الحجر الصحي الشامل الذي امتد من 14 الى 17 جانفي الجاري وما رافقه من حظر للجولان من الساعة الرابعة بعد الظهر الى السادسة صباحا، بتحرير 143 مخالفة في خرق تراتيب الحجر الصحي الشامل، علاوة على 109 مخالفات تعلقت بخرق حظر الجولان وحجز 50 رخصة سياقة و63 بطاقة رمادية واشار المصدر ذاته الى ان الدوريات المشتركة قامت ايضا بتحرير 289 مخالفة عدم ارتداء الكمامة و الاحتفاظ ب8 اشخاص مع حجز 17 دراجة نارية وتحرير 09 مخالفات لمقاهي و46 مخالفة لمحلات تجارية فتحت خلال الحجر الصحي الشامل الى جانب تحرير محضر تنبيه ضد احد النزل بسبب فتح حانته للعموم خلال هذه الفترة .