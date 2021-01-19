وزارة التربية تقرر دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة في فترة تقييمية واحدة وحذف عطلة نصف الثلاثي الثاني

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قررت وزارة التربية اليوم الثلاثاء دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة في فترة تقييمية واحدة تمتد من 4 جانفي الجاري الى نهاية السنة الدراسية، وفق ما صرح به مدير المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات في وزارة التربية كمال حجام لوكالة تونس افريقيا للأنباء.كما تقرر حذف عطلة نصف الثلاثي الثاني التي كانت مبرمجة من 4 الى 5 فيفري المقبل، مع المحافظة على عطلة الربيع في موعدها في شهر مارس المقبل، وفق الحجام.وتأتي هذه القرارات بعد جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بمشاركة وزير التربية فتحي السلاوتي على رأس وفد من الوزارة والكتاب العامين لمختلف الجامعات العامة ونقابات اسلاك التربية الراجعة بالنظر للاتحاد العام التونسي للشغل.وأكد المشاركون في هذه الجلسة على ضرورة توفير كافة مستلزمات الوقاية وضمان شروط السلامة الصحية لكافة التلاميذ والاطارات التربوي وكل الفاعلين في جميع المؤسسات التربوية.