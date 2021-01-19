وزارة التربية تقرر دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة في فترة تقييمية واحدة وحذف عطلة نصف الثلاثي الثاني

وات - قررت وزارة التربية اليوم الثلاثاء دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة في فترة تقييمية واحدة تمتد من 4 جانفي الجاري الى نهاية السنة الدراسية، وفق ما صرح به مدير المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات في وزارة التربية كمال حجام لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
كما تقرر حذف عطلة نصف الثلاثي الثاني التي كانت مبرمجة من 4 الى 5 فيفري المقبل، مع المحافظة على عطلة الربيع في موعدها في شهر مارس المقبل، وفق الحجام.
وتأتي هذه القرارات بعد جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بمشاركة وزير التربية فتحي السلاوتي على رأس وفد من الوزارة والكتاب العامين لمختلف الجامعات العامة ونقابات اسلاك التربية الراجعة بالنظر للاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكد المشاركون في هذه الجلسة على ضرورة توفير كافة مستلزمات الوقاية وضمان شروط السلامة الصحية لكافة التلاميذ والاطارات التربوي وكل الفاعلين في جميع المؤسسات التربوية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
كما تقرر حذف عطلة نصف الثلاثي الثاني التي كانت مبرمجة من 4 الى 5 فيفري المقبل، مع المحافظة على عطلة الربيع في موعدها في شهر مارس المقبل، وفق الحجام.
وتأتي هذه القرارات بعد جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بمشاركة وزير التربية فتحي السلاوتي على رأس وفد من الوزارة والكتاب العامين لمختلف الجامعات العامة ونقابات اسلاك التربية الراجعة بالنظر للاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكد المشاركون في هذه الجلسة على ضرورة توفير كافة مستلزمات الوقاية وضمان شروط السلامة الصحية لكافة التلاميذ والاطارات التربوي وكل الفاعلين في جميع المؤسسات التربوية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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