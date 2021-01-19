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عودة النشاط الرياضي في كل الإختصاصات يوم السبت 23 جانفي الجاري

Publié le Mardi 19 Janvier 2021 - 16:07 قراءة: 0 د, 28 ث
وات - اعلنت وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني اليوم الثلاثاء أنه تقرر السماح بعودة النشاط الرياضي في كل الإختصاصات انطلاقا من يوم السبت المقبل 23 جانفي الجاري.

واكدت الوزارة على ضرورة إحترام كل تفاصيل البروتوكول الصحي ومختلف التحيينات المدرجة عليه من طرف الوزارات المعنية حسب المستجدات الصحية المعلن عنها من قبل المصالح المختصة.


وكانت الوزارة اعلنت يوم 13 جانفي الجاري عن تعليق كافة الانشطة الرياضية خلال الفترة الممتدة بين 14 و24 جانفي جاري وتاجيل كافة الجلسات العامة للهياكل الرياضية الى تواريخ لاحقة وذلك تبعا للتدابير التي اقرتها رئاسة الحكومة فيما يتعلق بمجابهة سرعة انتشار فيروس كورونا.

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