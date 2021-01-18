باجة: إيقاف 10 أشخاص على خلفية مشاركتهم في أعمال الشغب التي جدّت بعدد من مناطق الجهة

وات - أكّد مصدر أمني بباجة لـ(وات)، اليوم الاثنين، أنه تم إيقاف ما لا يقل عن 10 شخاص شاركوا في أعمال الشغب التي جدّت أمس الاحد بكل من مدينة باجة، وبالعرقوب من مجاز الباب، وبعمدون، وبالمعقولة بباجة الجنوبية.
وبيّن نفس المصدر، ان الوحدات الامنية سجّلت أمس الأحد، محاولات للاعتداء على مركز الامن بمنطقة المنار بباجة الشمالية ورشقه بالحجارة، كما أحبطت عدة محاولات لخلع محلات تجارية خاصة بأحياء المزارة وسيدى فرج، فضلا عن تسجيل أضرار طالت عدد من السيارات الخاصة وتهشيم بلورها.
وأكد، في السياق ذاته، أنه تم فتح كل الطرقات التي شهدت إشعال العجلات المطاطية وشل حركتها يوم امس الأحد.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وبيّن نفس المصدر، ان الوحدات الامنية سجّلت أمس الأحد، محاولات للاعتداء على مركز الامن بمنطقة المنار بباجة الشمالية ورشقه بالحجارة، كما أحبطت عدة محاولات لخلع محلات تجارية خاصة بأحياء المزارة وسيدى فرج، فضلا عن تسجيل أضرار طالت عدد من السيارات الخاصة وتهشيم بلورها.
وأكد، في السياق ذاته، أنه تم فتح كل الطرقات التي شهدت إشعال العجلات المطاطية وشل حركتها يوم امس الأحد.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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