باجة: إيقاف 10 أشخاص على خلفية مشاركتهم في أعمال الشغب التي جدّت بعدد من مناطق الجهة

وات -

أكّد مصدر أمني بباجة لـ(وات)، اليوم الاثنين، أنه تم إيقاف ما لا يقل عن 10 شخاص شاركوا في أعمال الشغب التي جدّت أمس الاحد بكل من مدينة باجة، وبالعرقوب من مجاز الباب، وبعمدون، وبالمعقولة بباجة الجنوبية.وبيّن نفس المصدر، ان الوحدات الامنية سجّلت أمس الأحد، محاولات للاعتداء على مركز الامن بمنطقة المنار بباجة الشمالية ورشقه بالحجارة، كما أحبطت عدة محاولات لخلع محلات تجارية خاصة بأحياء المزارة وسيدى فرج، فضلا عن تسجيل أضرار طالت عدد من السيارات الخاصة وتهشيم بلورها.وأكد، في السياق ذاته، أنه تم فتح كل الطرقات التي شهدت إشعال العجلات المطاطية وشل حركتها يوم امس الأحد.