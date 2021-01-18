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أفادت منظمة "أنا يقظ" بأن المعطيات المتعلقة بعدد أسرة الانعاش والأوكسيجين المخصصة لمرضى كوفيد-19 والتي تحصلت عليها تشير الى تباين عميق بين مختلف جهات البلاد وأضافت المنظمة أنه بعد مرور حوالي سنة على انتشار الجائحة ووعود رؤساء الحكومات ووزراء الصحة بتدعيم المنظومة الصحية بالتجهيزات اللازمة لمجابهة الفيروس وللحد من الضغط المتواصل على المنظومة الصحية، لازالت بعض مستشفيات الجمهورية تعاني نقصاً فادحاً في أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى كوفيد-19 .وأشارت في هذا الصدد الى أن ولاية سيدي بوزيد تحتوي على سرير واحد فقط بالمستشفى الجهوي للولاية مخصص لمرضى فيروس "كورونا" مشيرة الى أن هذا النقص ينسحب أيضا على عديد الولايات الاخرى على غرار باجة والكاف وسليانة وجندوبة والقيروان وتوزر وتطاوين التي تحتوي على 5 أسرة إنعاش أو أقل بكل ولاية ولفتت في المقابل، الى أن ولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس تتوفر على أكثر من 60 بالمائة من العدد الإجمالي لأسرة الإنعاش المخصصة لمرضى" كوفيد-19" والتي بلغت إلى حدود يوم16 جانفي الجاري 307 سريراً وأشارت منظمة "أنا يقظ" إلى أن نسبة إشغال أسرة الإنعاش في مختلف الولايات، كانت بلغت إلى حدود يوم 16 جانفي 2021 نسبة 83 بالمائة فيما بلغت نسبة إشغال أسرة الأوكسيجين 55 بالمائة وللاشارة أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها أمس الأحد، عن تكفلها يوم السبت 16 جانفي الجاري بالمستشفيات والمصحات الخاصة ب 1919 شخصا، من بينهم 383 شخصا يقيمون بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، ويخضع 131 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص.