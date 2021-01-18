تنس - تصنيف اللاعبات المحترفات - انس جابر في المركز 30

وات - تقدمت لاعبة التنس التونسية، انس جابر، مركزا واحدا في تصنيف اللاعبات المحترفات صاعدة الى المركز 30 عالميا في التصنيف الصادر اليوم الاثنين عن رابطة التنس النسائية.
ويعد هذا الترتيب الافضل بالنسبة للبطلة التونسية التي تستعد للمشاركة في دورة استرالية المفتوحة في شهر فيفري القادم.
ويذكر ان انس جابر تتدرب بغرفتها بمدينة ميلبورن الاسترالية في انتظار انهاء فترة الحجر الصحي التام الذي تم فرضه بسبب فيروس كورونا.
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ويعد هذا الترتيب الافضل بالنسبة للبطلة التونسية التي تستعد للمشاركة في دورة استرالية المفتوحة في شهر فيفري القادم.
ويذكر ان انس جابر تتدرب بغرفتها بمدينة ميلبورن الاسترالية في انتظار انهاء فترة الحجر الصحي التام الذي تم فرضه بسبب فيروس كورونا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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