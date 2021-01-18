   Majda Erroumi - عيناك  

تنس - تصنيف اللاعبات المحترفات - انس جابر في المركز 30

Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 10:13 قراءة: 0 د, 20 ث
وات - تقدمت لاعبة التنس التونسية، انس جابر، مركزا واحدا في تصنيف اللاعبات المحترفات صاعدة الى المركز 30 عالميا في التصنيف الصادر اليوم الاثنين عن رابطة التنس النسائية.

ويعد هذا الترتيب الافضل بالنسبة للبطلة التونسية التي تستعد للمشاركة في دورة استرالية المفتوحة في شهر فيفري القادم.
ويذكر ان انس جابر تتدرب بغرفتها بمدينة ميلبورن الاسترالية في انتظار انهاء فترة الحجر الصحي التام الذي تم فرضه بسبب فيروس كورونا.

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