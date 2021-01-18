تنس - تصنيف اللاعبات المحترفات - انس جابر في المركز 30

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تقدمت لاعبة التنس التونسية، انس جابر، مركزا واحدا في تصنيف اللاعبات المحترفات صاعدة الى المركز 30 عالميا في التصنيف الصادر اليوم الاثنين عن رابطة التنس النسائية.ويعد هذا الترتيب الافضل بالنسبة للبطلة التونسية التي تستعد للمشاركة في دورة استرالية المفتوحة في شهر فيفري القادم.ويذكر ان انس جابر تتدرب بغرفتها بمدينة ميلبورن الاسترالية في انتظار انهاء فترة الحجر الصحي التام الذي تم فرضه بسبب فيروس كورونا.