القيروان: مجهولون يقتحمون المستودع البلدي بحاجب العيون َويستولون على جملة من المحجوزات

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عمد مجهولون مساء اليوم الأحد إلى اقتحام المستودع البلدي بجاحب العيون والاستيلاء على جملة من المحجوزات المتمثلة في عدد من الدراجات النارية َوالسيارات كما عمدت هذه المجموعة من الافراد الذين كانوا ملثمين بعد غلق طرقات المدينة وإشعال العجلات المطاطية، الى محاولة خلع مكتب البريد وسط المدينة ومغازة خاصة الا ان الوحدات الامنية تصدت لهم وتمكنت من تفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع وقد وصلت تعزيزات أمنية على عين المكان لحماية الممتلكات والأشخاص وما تزال عملية الكر والفر متواصلة بين الوحدات الامنية ومثيري أعمال الشغب بالمدينة.