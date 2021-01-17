أريانة: عودة الهدوء إلى منطقة التضامن بعد أحداث شغب ليلية وإيقاف عشرة أنفار

وات -

أكدت مصادر مطلعة من الحرس الوطني بولاية أريانة "عودة الهدوء إلى منطقة التضامن، التي شهدت أحداث شغب ليلية ومحاولات نهب وخلع لعدد من المحلات التجارية والبنكية باءت جميعها بالفشل بعد تدخل الوحدات الامنية لتفريق المتظاهرين والسيطرة على الوضع بالمنطقة".وأفادت نفس المصادر "وات"، اليوم الأحد، بأنه تم إيقاف عشرة أنفار من أعمار مختلفة على خلفية محاولات نهب مؤسسة بنكية وفرع للبريد التونسي ومغازة تجارية بشارع حي ابن خلدون بالتضامن، حيث تم إحباط جميع محاولات السرقة، رغم تسجيل بعض الأضرار المادية الطفيفة شملت بالخصوص واجهات المحلات التجارية والبنكية.هذا وتشهد الشوارع الرئيسية لمنطقة التضامن (نهج 105 و106 وشارع ابن خلدون) اليوم الأحد، انتشارا أمنيا مكثفا لمنع التجمعات وفرض احترام الحجر الصحي، مع التثبت من الهويات بالمفترقات ومنع الجولان على كل من لا يملك ترخيصا للغرض.