سوسة : أعمال شغب ليلية وعمليات كر وفر بين عدد من الشبان وأعوان الامن

وات -

شهدت عدة مناطق بولاية سوسة مساء اليوم السبت أعمال شغب ليلية وعمليات كر وفر بين عدد من الشبان وأعوان الامن الذين اضطروا لاستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.وأفاد مصدر أمني لصحفي وات بسوسة ان أعوان الامن تصدوا لعمليات الخلع والنهب والسرقة التي تعرضت لها محلات ومراكز تجارية وفرع بنكي بعدد من أحياء مدن سوسة وحمام سوسة والقلعة الكبرى والقلعة الصغرى.وعمد مثيرو الشغب من الشبان الذين تترواح أعمارهم بين 14 و 21 سنة الى إحراق الإطارات المطاطية وإضرام النار في حاويات الفضلات بعدد من الطرقات بهدف تعطيل حركة أعوان الامن وفي خرق واضح لحظر الجولان.وكانت مدينة القلعة الكبرى شهدت في ساعات المساء الأولى مناوشات بين الوحدات الأمنية وعدد من الشباب من مثيري الشغب تم على اثرها إيقاف عدد منهم وححز قوارير مولوتوف وفق ذات المصدر الأمني.يذكر أنه تم الاحتفاظ اليوم السبت بعدد من منفذي أعمال الشغب التي شهدتها ولاية سوسة خلال الليالي الثلاث الماضية.