مونديال مصر 2021 - المنتخب التونسي لكرة اليد يواصل تحضيراته في ظروف طيبة قبل ملاقاة بولونيا غدا

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يقيم المنتخب التونسي لكرة اليد في القاهرة في ظروف طيبة استعدادا لخوض مباراته الاولى في مونديال مصر لكرة اليد غدا مع منتخب بولونيا ( س 20 و30 بتوقيت تونس ) بقاعة العاصمة الادارية الجديدة .ويتقاسم المنتخب التونسي فندق الاقامة مع 7 منتخبات اخرى منها منتخبات المجموعة الثانية التي تضم المنتخب التونسي الى جانب منتخبات اسبانيا وبولونيا والبرازيل وكذلك منتخبات المجموعة السادسة ( الجزائر والمغرب والبرتغال وايسلاندا).وقد وفرت لجنة التنظيم كل ظروف الراحة و العمل للمنتخبات وتم تمكين كل منتخب من مطعم خاص بالفندق فضلا عن قاعة اجتماعات خاصة حسب ما افاد به الملحق الصحفي للجامعة التونسية لكرة اليد وليد العوجي.واجرى المنتخب التونسي منذ وصوله القاهرة اختباري تقصي كورونا حيث خضع اعضاء الوفد لاختبار اول في المطار ثم اختبار ثان في مقر الاقامة وجاءت نتائج كل الاختبارات سلبية .ومن جهة اخرى افاد الملحق الاعلامي للمنتخب ان اللاعبين اجروا حصتين تدريبيين امس بقاعة العاصمة الادارية الجديدة حيث سيجري المنتخب الوطني مقابلاته مضيفا ان اللجنة المنظمة تعتمد اجراءات وقائية صارمة في الفندق وفي مكان التدريب من اجل الحفاظ لى صحة اللاعبين .كما اوضح ان المنتخب سيجري اليوم حصة تدريبية ثالثة بقاعة هليوبوليس مشيرا الى ان كل اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة .ويذكر ان المنتخب التونسي لكرة اليد يفتتح مشاركته في الدور الاول لمونديال مصر 2021 غدا الجمعة بلاقاة منتخب بولونيا ( س20 و30د بتوقيت تونس ) ثم يلاقي يوم 17 جانفي الجاري منتخب البرازيل (س18 توقيت تونس ) ثم منتخب اسبانيا يوم 19 جانفي ( س20 و30د)