وزارة التجارة تؤكد توفر جميع الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية في السوق

وات -

اكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الخميس، توفر جميع الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية في السوق وأنّ المحلات التجارية والمساحات الكبرى والمتوسطة وأسواق الجملة والأسواق البلدية ومحلات البيع بالجملة والتفصيل، تواصل ممارسة نشاطها بصفة اعتيادية مع التقيّد بفترة حظر الجولان وياتي هذا البلاغ التوضيحي لوزارة التجارة على خلفية اللهفة التي شهدتها المساحات التجارية لاقتناء المواد الاستهلاكية وخاصة الاساسية منها بعد اعلان اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا اقرار حجر صحي شامل من 14 الى 17 جانفي 2021 الى جانب اجراءات اخرى لتطويق انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد.واوضحت وزارة التجارة أنّ جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بتزويدها بالمواد الغذائية والمستلزمات الاستهلاكية مستثنون من التقيّد بتوقيت حظر الجولان.وعاودت تونس اقرار حجر صحي شامل لكن لمدة اربعة ايام فقط من 14 الى 17 جانفي 2021 مستثنية عملية التزويد والقطاعات الحيوية مع فرض حظر جولان من الرابعة مساء الى غاية الساعة السادسة صباحا وتعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتعليم العالي والتكوين المهني بالقطاعين العمومي والخاص حتى 24 جانفي الجاري .وتاتي هذه الاجراءات في ظل ارتفاع وتيرة الاصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس التي سجلت بتاريخ 12 جانفي 2021 اعلى حصيلة يومية منذ انتشار الجائحة في مارس الماضي بـ72 وفاة ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 5415.كما تم تعليق كافة التظاهرات من 14 الى 24 جانفي 2021 ورفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان بالنسبة للمقاهي بداية من 18 جانفي وحتى 24 من نفس الشهر واقرار نظام العمل بالتداول يوما بيوم واعتماد العمل عن بعد قدر الامكان