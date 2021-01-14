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تواصل هبوب رياح قوية بالمناطق الساحلية والمرتفعات

Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 - 07:49 قراءة: 0 د, 28 ث
يتواصل هبوب الرياح القوية بالمناطق الساحلية والمرتفعات، خلال اليوم الخميس، حيث تصل سرعتها إلى مستوى 70 كلم/س والنشرات التحذيرية متواصل سريان مفعولها بالنسبة للملاحة والصيد البحري ويكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال وبخليج الحمامات ومضطرب ببقية المجالات البحرية.

وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 12 و16 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 14 و18 درجة ببقية الجهات.


ويتسم الطقس بظهور سحب عابرة باغلب الجهات وتكون احيانا كثيفة بالشمال.

واليوم 14 جانفي هو بداية السنة الفلاحية ودخول الليالي السود استنادا للتقويم الفلاحي، حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.

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