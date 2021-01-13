كميات الامطار المسجلة خلال 24 ساعة الفارطة في عدد من جهات البلاد

وات - في ما يلي كميات الامطار (بحساب المليمتر) والظواهر الجوية المسجلة خلال 24 ساعة الاخيرة في عدد من جهات البلاد:
ولاية جندوبة وادي مليز 11/ بني مطير 20/ سد بوهرتمة 11/ عين دراهم 22/ بوسالم 3/ فرنانة 8/ جندوبة 2/ طبرقة 3/ غارالدماء 2/ سد بربرة 9/ ولاية بنزرت منزل بورقيبة 4/ غزالة 9/ العزيب 2/ اوتيك 4/ سونين 5/ ماطر 9/ تينجة 5/ راس الجبل 9/ العالية 3/ غار الملح 5/ جومين 10/ سجنان 5/ بنزرت المحطة 5/ بنزرت المدينة 1 ولاية باجة باجة تيبار 2/ سد كساب 16 / سد سيدي سالم 4/مجازالباب 2/ تستور 5/ عمدون 18/ نفزة 13/ تبرسق 7/ قبلاط 2/باجة المحطة 5/ باجة المدينة 4/ باجة الجنوبية 3/ ولاية تونس تونس قرطاج 3/ العقبة 3/ بوشوشة 4/ دار علوش 10/ دار شعبان 1/ بني خيار 2/ بني خلاد 1/ قربة 3/ الميدة 9/ ولاية نابل قليبية 22/ منزل تميم 13/ حمام الغزاز 17/ نابل 1/ منزل بوزلفة 1/ الهوارية 8/ ازمور 21/ ولاية زغوان مقرن 1 ولاية سوسة النفيضة 2/ ولاية القصرين تالة 1 ولاية منوبة المرناقية 2/ طبربة 10/ شواط 1/ الجديدة 4/ البطان 5/ برج العامري 3/ ولاية سليانة الكريب 7/ برقو 2/ مكثر 1/ سليانة 1/ ولاية اريانة رواد 2/ سيد ثابت 4/ شرفش 3/ اريانة 4/ قلعة الاندلس 5/ المنيهلة ولاية الكاف وادي مليز 1 رياح قوية بلغت سرعتها بحساب كلم /س : 101 بالقصرين 83 بطبرقة 79 بتونس ونابل وتالة ، 76 ببنزرت 72 ببرج العامري وزغوان 68 بالمنستير والنفيضة 61 بباحة وسليانة 58 والمهدية وجربة 54 بقليبية وصفاقس 50 بسيدي بوزيد وقفصة .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ولاية جندوبة وادي مليز 11/ بني مطير 20/ سد بوهرتمة 11/ عين دراهم 22/ بوسالم 3/ فرنانة 8/ جندوبة 2/ طبرقة 3/ غارالدماء 2/ سد بربرة 9/ ولاية بنزرت منزل بورقيبة 4/ غزالة 9/ العزيب 2/ اوتيك 4/ سونين 5/ ماطر 9/ تينجة 5/ راس الجبل 9/ العالية 3/ غار الملح 5/ جومين 10/ سجنان 5/ بنزرت المحطة 5/ بنزرت المدينة 1 ولاية باجة باجة تيبار 2/ سد كساب 16 / سد سيدي سالم 4/مجازالباب 2/ تستور 5/ عمدون 18/ نفزة 13/ تبرسق 7/ قبلاط 2/باجة المحطة 5/ باجة المدينة 4/ باجة الجنوبية 3/ ولاية تونس تونس قرطاج 3/ العقبة 3/ بوشوشة 4/ دار علوش 10/ دار شعبان 1/ بني خيار 2/ بني خلاد 1/ قربة 3/ الميدة 9/ ولاية نابل قليبية 22/ منزل تميم 13/ حمام الغزاز 17/ نابل 1/ منزل بوزلفة 1/ الهوارية 8/ ازمور 21/ ولاية زغوان مقرن 1 ولاية سوسة النفيضة 2/ ولاية القصرين تالة 1 ولاية منوبة المرناقية 2/ طبربة 10/ شواط 1/ الجديدة 4/ البطان 5/ برج العامري 3/ ولاية سليانة الكريب 7/ برقو 2/ مكثر 1/ سليانة 1/ ولاية اريانة رواد 2/ سيد ثابت 4/ شرفش 3/ اريانة 4/ قلعة الاندلس 5/ المنيهلة ولاية الكاف وادي مليز 1 رياح قوية بلغت سرعتها بحساب كلم /س : 101 بالقصرين 83 بطبرقة 79 بتونس ونابل وتالة ، 76 ببنزرت 72 ببرج العامري وزغوان 68 بالمنستير والنفيضة 61 بباحة وسليانة 58 والمهدية وجربة 54 بقليبية وصفاقس 50 بسيدي بوزيد وقفصة .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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