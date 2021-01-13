كميات الامطار المسجلة خلال 24 ساعة الفارطة في عدد من جهات البلاد

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في ما يلي كميات الامطار (بحساب المليمتر) والظواهر الجوية المسجلة خلال 24 ساعة الاخيرة في عدد من جهات البلاد:ولاية جندوبة وادي مليز 11/ بني مطير 20/ سد بوهرتمة 11/ عين دراهم 22/ بوسالم 3/ فرنانة 8/ جندوبة 2/ طبرقة 3/ غارالدماء 2/ سد بربرة 9/ ولاية بنزرت منزل بورقيبة 4/ غزالة 9/ العزيب 2/ اوتيك 4/ سونين 5/ ماطر 9/ تينجة 5/ راس الجبل 9/ العالية 3/ غار الملح 5/ جومين 10/ سجنان 5/ بنزرت المحطة 5/ بنزرت المدينة 1 ولاية باجة باجة تيبار 2/ سد كساب 16 / سد سيدي سالم 4/مجازالباب 2/ تستور 5/ عمدون 18/ نفزة 13/ تبرسق 7/ قبلاط 2/باجة المحطة 5/ باجة المدينة 4/ باجة الجنوبية 3/ ولاية تونس تونس قرطاج 3/ العقبة 3/ بوشوشة 4/ دار علوش 10/ دار شعبان 1/ بني خيار 2/ بني خلاد 1/ قربة 3/ الميدة 9/ ولاية نابل قليبية 22/ منزل تميم 13/ حمام الغزاز 17/ نابل 1/ منزل بوزلفة 1/ الهوارية 8/ ازمور 21/ ولاية زغوان مقرن 1 ولاية سوسة النفيضة 2/ ولاية القصرين تالة 1 ولاية منوبة المرناقية 2/ طبربة 10/ شواط 1/ الجديدة 4/ البطان 5/ برج العامري 3/ ولاية سليانة الكريب 7/ برقو 2/ مكثر 1/ سليانة 1/ ولاية اريانة رواد 2/ سيد ثابت 4/ شرفش 3/ اريانة 4/ قلعة الاندلس 5/ المنيهلة ولاية الكاف وادي مليز 1 رياح قوية بلغت سرعتها بحساب كلم /س : 101 بالقصرين 83 بطبرقة 79 بتونس ونابل وتالة ، 76 ببنزرت 72 ببرج العامري وزغوان 68 بالمنستير والنفيضة 61 بباحة وسليانة 58 والمهدية وجربة 54 بقليبية وصفاقس 50 بسيدي بوزيد وقفصة .