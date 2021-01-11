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جيش البحر ينقذ 50 مهاجرا من جنسيات افريقية مختلفة

Publié le Lundi 11 Janvier 2021 - 16:55 قراءة: 0 د, 35 ث
باب نات - أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر ظهر اليوم الاثنين 11جانفي2021، بعد التنسيق بين مركز تنسيق البحث والإنقاذ بتونس التابع لجيش البحر ومركزي الإغاثة بكل من مالطا وروما، 50 مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة تتراوح أعمارهم بين 15 و50 سنة من بينهم 4 تونسيين و11 امرأة و رضيع فارق الحياة .

وقد كانوا وفق بلاغ وزارة الدفاع على متن قارب عرض البحر بالموقع شمال شرق المهدية على بعد حوالي 45 كم.


وأفادوا أنهم أبحروا من سواحل سيدي منصور بصفاقس في الليلة الفاصلة بين 6 و7 جانفي، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وقد تم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بالمهدية أين تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

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