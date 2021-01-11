فتح باب الترشح لتقديم مشاريع أفلام قصيرة ضمن برنامج "خطوات"

فتح المركز الوطني للسينما والصورة باب تقديم مشاريع أفلام قصيرة في إطار الدورة الثامنة لبرنامج السينما " خطوات" الذي يُقام بدعم من معهد "غوته" الألماني بتونس.وتمّ تحديد يوم 10 فيفري 2021 كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح.ويستهدف برنامج " خطوات" الطلبة أو خريجي معاهد السينما والفنون والسمعي البصري التونسية، وكذلك السينمائيين الهواة الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة والذين لم تتسنّ لهم فرصة إخراج فيلم قصير في إطار مهني.وأورد المركز الوطني للسينما والصورة، في بلاغ له، أنه سيتم اختيار 6 مشاريع أفلام قصيرة (روائية أو وثائقية أو تجريبية أو تحريكية)، على أن يُقدّم مشروع واحد من كل فريق يُشترط أن يكون متكوّنا من 5 أعضاء هم رؤساء أقسام الإخراج والإنتاج والتصوير والصوت والتركيب.ويحتوي ملفّ المشاركة وجوبا على استمارة تضم جميع أعضاء فريق المشروع السينمائي وسيرهم الذاتية وشهادة حضور بالنسبة إلى الطلبة ونسخة من بطاقة التعريف بالنسبة إلى السينمائيين الهواة.وسيتم يوم 26 فيفري 2021 الإعلان عن المشاريع المشاركة.وستشارك الفرق المختارة في ورشات عمل تدريبية يؤطّرها سينمائيون محترفون من تونس وخارجها.وتقرّر عقد هذه الورشات بداية من يوميْ 5 و6 مارس و من 22 إلى28 مارس (ورشة السيناريو) ومن 9 إلى11 أفريل ومن 26 إلى31 ماي (ورشة التحضير للتصوير).ويتمّ التصوير خلال شهر جوان، تليه مرحلة التركيب من 1 إلى 10 جويلية ثم مرحلة تركيب الصوت من 26 إلى 30 جويلية.وتختتم سلسلة الورشات من 9 إلى 11 أوت بورشة الميكساج و تصحيح الألوان، على أن يتمّ يوم 24 سبتمبر تسليم الأفلام.وسيتم تخصيص مساعدات إنتاج تبلغ 5 آلاف دينار للفرق التي شاركت في كل الورشات لتتمكن من إخراج الأفلام.وفي نهاية هذه الرحلة السينمائية، ستتولى لجنة تحكيم تونسية متكونة من 3 شخصيات في الميدان السينمائي اختيار أفضل فيلميْن في الدورة وتتويجهما بجائزتيْ المشاركة في مهرجان الفيلم القصير ببرلين والمشاركة في مهرجان "ماد فيلم" بروما، وذلك خلال حفل رسمي يقام في شهر أكتوبر من العام الحالي، وتُعرض فيه جميع الأفلام المشاركة.