الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 11 جانفي 2021

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القصرين-كوفيد19 :رصد 3 وفيات و80 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخير

أريانة: تسجيل 393 مخالفة اقتصادية خلال شهر ديسمبر الفارط

منوبة: تسجيل حالتي وفاة و28 اصابة جديدة

سوسة: تسجيل 7 حالات وفاة و155 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

صفاقس: المستشفى الميداني العسكري يأوي 19 مصابا بفيروس "كورونا" وتوقع بلوغ طاقة الاستيعاب 40 سريرا قبل نهاية الأسبوع الجاري

قابس: تسجيل 03 حالات وفاة و95 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

باجة: تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" بباجة الجنوبية و15 اصابة جديدة



قبلي: تسجيل 3715 اصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" منذ ظهور الوباء من بينها 144 حالة وفاة

نابل: تسجيل 3 وفيات و325 إصابة جديدة فيروس "كورونا" خلال اليومين الاخيرين



رصدت المصالح الصحية بولاية القصرين، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، ما يرفع من عدد الوفيات بالجهة منذ إعادة فتح الحدود في جوان 2020 الى حدود مساء أمس الأحد الى 188 حالة وفاة .كما رصدت ذات المصالح 80 اصابة جديدة بالوباء وذلك عقب ورود نتائج 232 تحليلا مخبريا، ليرتفع بذلك عدد الاصابات منذ بدء الجائحة الى حدود الأمس الى 4316 حالة اصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 3660 حالة شفاء مقابل 656 حالة نشيطة، وفق ما افاد به (وات) مدير الرعاية الصحية الأساسية بالادارة الجهوية للصحة الدكتور منصف المحمدي.تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة من تسجيل 393 مخالفة خلال شهر ديسمبر الفارط شملت قطاعات الخضر والغلال، والاسماك، والدواجن والبيض، واللحوم الحمراء، والمخابز، والمقاهي والمطاعم، والفواكه الجافة، وفق تقرير صادر عن الادارة الجهوية للتجارة باريانة.وشملت المخالفات المسجلة، وفق ذات التقرير، الترفيع والزيادة في الاسعار، والفوترة، وعدم اشهار الاسعار، والاحتكار، والجودة، والمواد المدعمة، وذلك بعد اجراء نحو 112 فريقا رقابيا لـ2825 زيارة ميدانية استهدفت مختلف مسالك التوزيع بمعدل 95 زيارة يوميا توزعت بين مسالك التوزيع بالتفصيل بنسبة 85 بالمائة ومسالك التوزيع بالجملة بنسبة 5 بالمائة وعبر الطرقات بنسبة 10 بالمائة.كما تم خلال شهر ديسمبر الفارط حجز مواد مدعمة يتم ترويجها خارج مسالك التوزيع القانونية من ذلك حجز 150 كلغ من مادة السداري، و1248 كلغ من الأرز، و3ر3 طنا من السكر، و37 لترا من الزيت النباتي، و3ر4 طنا من دقيق الفارينة، و3ر5 طنا من دقيق السميد، الى جانب حجز مواد استهلاكية اخرى منها 330 كلغ من المرطبات، و287 قارورة من عصير التمو،ر و500 علبة تبغ .من جانبها قامت الفرقة الجهوية للشرطة البلدية باريانة خلال شهر ديسمبر الفارط من تحرير 175 مخالفة صحية، و07 مخالفات اقتصادية، وازالة 147 نقطة سوداء، الى جانب التدخل لحجز الات وزن وكميات هامة من الغلال في نحو 39 مناسبة.سجّلت ولاية منوبة أمس الاحد حالتي وفاة، بمعتمديتي دوار هيشر والمرناقية جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و28 حالة اصابة جديدة جميعها عبر الاختبارات السريعة، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور لصحفية(وات) وبلغ العدد الجملي للحالات النشيطة 646 حالة، منها 643 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و03 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (184 حالة)، وطبربة(130 حالة) ودوار هيشر(117 حالة) وادي الليل (65 حالة) والمرناقية (56 حالة)، والجديدة (49 حالة) وبرج العامري (26 حالة) والبطان (19 حالة) يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 4152 اصابة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 220 حالة وفاة، و3286 حالة شفاء.سجّلت ولاية سوسة امس الاحد 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 352 حالة وفاة، وفق اخر تحيين أوردته الادارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية وأوضح التحيين ان نتائج 388 تحليلا اجري يوم السبت، اسفرت عن تسجيل 155 حالة إصابة جديدة ليرتفع مجموع الاصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 10893 حالة، واستقر مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى عند 8128 حالة في حين يبقى مجموع الحالات النشيطة 2331 حالة ولا يزال 116 مصابا بفيروس "كورونا" اصيلي الجهة و23 مرضى من ولايات أخرى يرقدون الى غاية امس الأربعاء بمؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة من بينهم 31 مريضا في حالة انعاش.ارتفعت حصيلة الاصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بولاية الكاف اليوم الإثنين، الى 4073 حالة وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 43 عينة تم رفعها بتاريخ 08 جانفي الجاري والتي أثبتت إصابة 11 شخصا بالعدوى بالفيروس واشار رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف عبد الباقي الجمني ل(وات) إلى استقرار حالات الوفاة بسبب الفيروس في 129 شخصا، وكذلك عدد المقيمين في المستشفيات في حدود 44 شخصا، منهم 09 أشخاص في اقسام الانعاش مربلغ عدد المصابين بوباء "كورونا" المقيمين في المستشفى الميداني العسكري بطينة (من ولاية صفاقس) 19 مصابا، من ضمنهم مريضان قادمان من قابس والبقية من صفاقس، وفق ما أفاد به المقدم طبيب أنيس بفون عن إدارة الصحة العسكرية التي تتولى تسيير المستشفى بالتنسيق الإدارة الجهوية للصحة وأكد بفون أن الاستعدادات جارية لتوسيع طاقة استغلال المستشفى حتى تبلغ 40 سريرا قبل نهاية الأسبوع الجاري، واشار إلى أن الإطارات الطبية المدنية والعسكرية التي تشتغل في تنسيق تام تسعى إلى "التأقلم مع خصوصيات الظرف وما تتيحه من إمكانيات" وفق قوله.وكان المستشفى الجديد بطينة دخل منذ أسبوع حيز الاستغلال كمستشفى عسكري ميداني خاص بتكفل مرضى "كوفيد 19" تتولى إدارة الصحة العسكرية الإشراف عليه والتصرف فيه في حين تتولى الإطارات الطبية المدنية التابعة للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس مهمة التسيير والاستغلال الطبي بالشراكة مع الأطباء العسكريين.وتعرف جهة صفاقس في الآونة الأخيرة نسقا مرتفعا في عدد المصابين بفيروس "كورونا" وعدد الوفيات الناجمة عنه فضلا عن ارتفاع كبير في نسبة الإشغال بالمستشفيات والمصحات مما اضطر السلط الصحية والإدارية للبحث عن صيغ مختلفة لتوسيع طاقة الإيواء الطبي بالجهة للاستجابة إلى الطلبات المتزايدة جراء تفشي الوباء.وبلغ بتاريخ أمس الأحد عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض 352 حالة وفاة، وعدد الحالات الإيجابية 15479 حالة، في حين ارتفع عدد المقيمين بالعناية المركزة في المستشفيين الحبيب بورقيبة والعسكري الميداني بطينة 28 مصابا وبقسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 108 مصابين وبالمصحات الخاصة 72 مصابا.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) انه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 03 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" بكل من الحامة وقابس المدينة وقابس الجنوبية وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بلغ في ولاية قابس الى حد اليوم 172 حالة.وبين جبران انه تم اجراء 452 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بالفيروس، وأن 95 عينة جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها، واشار الى ان الاصابات تتوزع الى 33 اصابة بقابس الجنوبية، و32 اصابة بقابس المدينة، و15 اصابة بالمطوية، و06 اصابات بوذرف، و04 اصابات بقابس الغربية، و03 اصابات بغنوش، واصابة واحدة بكل من الحامة ومارث.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بلغ في ولاية قابس 6452 اصابة، وأن 5170 من بين المصابين بالفيروس تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وأشار الى انه توجد في الولاية 1279 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 390 حالة بقابس الجنوبية و274 حالة بقابس المدينة و264 حالة بمارث .سجلت باجة الجنوبية من ولاية باجة، امس الاحد، حالتي وفاة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد لرجلين توفيا بمنزليهما، احدهما عمره 76 سنة والاخر عمره 74 سنة، ليصل عدد ضحايا الفيروس بالجهة الى 98 شخصا.كما اثبتت نتائج التحاليل الفيروسية وجود 15 اصابة جديدة بالفيروس اغلبها بمدينة باجة (11 حالة)، اضافة الى وجود حالة واحدة بتستور، و3 حالات بمجاز الباب، ليرتفع عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية الجائحة الى 3286 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من الفيروس 86,45 بالمائةن بوصول عدد المتعافين الى 2841 شخصا، حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة بباجة.افاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد (وات) بان مؤشرات احدث تحيين للوضع الوبائي بولاية قبلي تم انجازه عشية يوم امس الاحد، تشير الى تسجيل 3715 حالة اصابة بفيروس "كورونا" المستجد منذ ظهور الوباء و144 حالة وفاة، و2995 حالة تعافي، فيما لا تزال 576 حالة نشطة واوضح المصدر ذاته ل(وات) انه تم منذ اعادة فتح الحدود رصد 3604 اصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد من بينها 143 حالة وفاة و2885 حالة تعافي، فيما لا يزال 576 شخصا مصنفين من الحالات النشطة وفي ذات السياق اكد الحداد انه تم تسجيل 359 اصابة بالفيروس خلال الفترة الممتدة من 4 الى 10 جانفي الجاري، وتبين مؤشرات الوضع الوبائي حسب المعتمديات خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس ان معتمدية قبلي الشمالية سجلت الى حد يوم امس 860 حالة اصابة مؤكدة من بينها 742 حالة تعافي و100 حالة لا تزال نشطة، فيما تم تسجيل 18 حالة وفاة، بينما سجلت معتمدية قبلي الجنوبية 788 اصابة منها 590 حالة تعافي و163 حالة لا تزال نشطة الى جانب 35 حالة وفاة وسجلت معتمدية دوز الشمالية 909 اصابات منها 748 حالة تعافي و128 حالة لا تزال نشطة و33 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 422 حالة اصابة مؤكدة بمعتمدية دوز الجنوبية من بينها 306 حالات تعافي و99 حالة لا تزال نشطة الى جانب تسجيل 17 حالة وفاة، في حين سجلت معتمدية سوق الاحد 490 حالة اصابة من بينها 385 حالة تعافي و70 حالة لا تزال نشطة و35 حالة وفاة اما بمعتمدية الفوار فقد تم تسجيل 127 اصابة بالفيروس منها 106 حالات تعافي و16 حالة نشطة و5 حالات وفاة، وتم تسجيل 8 اصابات بمعتمدية رجيم معتوق تعافت كلها .سجلت ولاية نابل خلال اليومين الاخيرين، 3 حالات وفاة جديدة فيروس "كورونا" المستجد بولاية نابل، ٍتتوزع على معتمديات الحمامات(امرأة تبلغ من العمر 81 سنة) وبني خلاد(امرأة عمرها 80 سنة) وقرمبالية (رجل يبلغ من العمر 89 سنة)، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 295 حالة وفاة منذ بداية الجائحة كما سجلت الجهة، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية، خلال ذات الفترة 325 إصابة محلية جديدة ليرتفع مجموع الحالات النشيطة (أي التي لاتزال حاملة للفيروس) إلى 1957 حالة من مجموع 10679 حالة مكتشفة منذ بداية الجائحةذ ويبلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد، 8427 حالة من بينها 120 حالة تم رفع العزل الصحي عنها خلال ال24 ساعة الاخيرة فتح