بنزرت: وفاة شاب وإصابة اخر في حادث مرور بطريق سيدي علي المكي بغارالملح

وات -

توفي شاب وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور خطير جد مساء اليوم بطريق سيدي علي المكي بغار الملح ،وفق ما أفاد به مراسل "وات" مصدر أمني مسؤول.وأوضح المصدر ذاته أن صورة الحادث تتمثل في تصادم بين دراجتين ناريتين بالطريق الجهوية عدد 69 على مستوى مدخل شاطئ سيدي علي المكي ،الامر الذي خلف وفاة شاب يبلغ من العمر عشرين سنة على عين المكان، بينما أصيب شاب آخر بجروح متفاوتة الخطورة.وبين المصدر ذاته أن وحدات مركز حرس المرور بالعالية والحرس الوطني بغارالملح و السلط المحلية تولوا،عقب استيفاء الاجراءات القانونية المعلومة، تسخير سيارة إسعاف تابعة للمستشفى المحلي بأوتيك لنقل الشاب الجريح إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت لتلقي الاسعافات والعلاجات اللازمة في حين تولت مصالح فرقة حرس المرور بالعالية نقل جثة الشاب المتوفى إلى قسم التشريح بذات المستشفى .يشار أن مصالح الحرس الوطني بالمنطقة تعهدت بفتح بحث في اطوار الحادث.