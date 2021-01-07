ارتفاع ملحوظ لنسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ديسمبر 2020 (التقرير الشهري لنقابة الصحفيين )

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سجل التقرير الشهري الخاص بوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية،التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ،ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ديسمبر 2020 بصفة ملحوظة مقارنة بشهر نوفمبر من نفس السنة.واشار التقرير الى تسجيل 20 اعتداء خلال شهر ديسمبر 2020 ، حيث ورد على الوحدة خلال فترة التقرير 24 إشعارا بحالة ،عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية.ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من ارتفاع في وتيرة الاعتداءات على الصحفيين خلال الشهر المذكور ديسمبر 2020 كلا من رئاسة الجمهورية إلى التعديل في سياستها الإعلامية واحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومة وإيجاد آليات تنسيق مع الجهات المحلية خلال زيارات الرئيس للمناطق الداخلية ومزيد تنظيم عمل الصحفيين في إطار تكافؤ الفرص.كما دعت النقابة رئاسة الحكومة إلى محاسبة موظفيها العموميين المنخرطين في عمليات منع الصحفيين من العمل وحجب للمعلومات في ضرب صارخ لحق المواطن في الحصول على المعلومة والغاء كل المناشير الداخلية التي تعوق حرية تدفق المعلومات والحصول عليها من مصادرها.وطالبت وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في الاعتداءات التي مارسها أعوانها على الصحفيين ومحاسبتهم قصد إيقاف نزيف الإفلات من العقاب الى جانب دعوة المجلس الأعلى للقضاء بالتوعية بطبيعة عمل الصحفي وتفعيل التوصيات المنبثقة عن الورشات التدريبية المشتركة بين الصحفيين والقضاة في مجال حماية الصحفيين.واهابت نقابة الصحفيين بمنظوريها والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه وضع استراتجية وطنية لحماية الصحفيين من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.