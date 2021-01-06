أريانة: نحو الاسراع بتهذيب حيي الطبايب والمباركة واستكمال مشاريع التطهير بسيدي ثابت

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تم خلال جلسة عمل انتظمت، امس الثلاثاء، بمقر ولاية أريانة، التنصيص على ضرورة الاسراع بتذليل كافة العراقيل والصعوبات للانطلاق في انجاز مشروع تهيئة حيي الطبايب والمباركة بسيدي ثابت، واستكمال مشروع تطهير المدينة بالكامل، في إطار تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز المجالات التنموية بالجهة.ومن المنتظر، ان يتم تعيين مكتب دراسات في غضون الثلاثي الاول من السنة الحالية لاعداد الدراسات الفنية والمالية، وتحديد آجال انتهاء الاشغال بخصوص تهذيب حيي الطبايب والمباركة من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني، التي اقرت اعتمادات في حدود 11 مليون و800 الف دينار لانجاز اشغال البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية التي يطالب بها اهالي المنطقة منذ اكثر من سنتين.كما تم النظر، في سبل استحثاث نسق اشغال تطهير مدينة سيدي ثابت عبر فض الاشكاليات العقارية المرتبطة باحالة قطع اراضي تابعة لاملاك الدولة لفائدة الديوان الوطني للتطهير قصد اقامة محطات ضخ، فضلا عن الاتفاق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لازالة عمود كهربائي يعيق التدخل لتهيئة مدخل سيدي مروان عبر الطريق الجهوية رقم 31.ومن أبرز المحاور التي تم الاتفاق حولها، أيضا، التسوية العقارية لحي" الصنصرة" والتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والشركة التونسية للكهرباء والغاز، لتقليم الاشجار على الطريق الرئيسية رقم 518 ، لتفادي اي انقطاعات محتملة للكهرباء، الى جانب فض كافة الاشكاليات ذات الصلة بانقطاع الماء الصالح للشراب في العديد من المناسبات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.يشار الى متابعة بلدية سيدي ثابت لمسارات انجاز مختلف المشاريع المتعلقة بتحسين ظروف عيش المواطنين بالمنطقة البلدية، من خلال التواصل المستمر مع المتساكنين لتوضيح اسباب تعطل بعض مشاريع التهذيب والتهيئة بعدد من الاحياء السكنية، ولاسيما بعد سلسلة التحركات الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة مؤخرا، على خلفية البطء المسجل في مشروع تهئية حيي الطبايب والمباركة لاسباب "ادارية واجرائية بالاساس"، وفق المسؤولين الجهويين.