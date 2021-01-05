مدنين: دعوة بلديات الجهة الى عقد اجتماعات واتخاذ قرارات للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد

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دعت اللّجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية مدنين المجتمعة اليوم الثلاثاء، لمتابعة تطور الوضع الوبائي في ظل ارتفاع عدد الاصابات بفيروس "كورونا"، البلديات الى عقد جلسات يوم غد الاربعاء، بالتنسيق مع المعتمدين ومكونات المجتمع المدني، لاتخاذ القرارات المناسبة للحد من انتشار الوباء، خاصة فيما يهم تنظيم الاسواق الاسبوعية.كما أقرت اللجنة، ضرورة مضاعفة المصالح الصحية لجهود التقصي حول الفيروس، خاصة بالمعتمديات ذات الانتشار المجتمعي الكبير للعدوى بكل من مدنين وبن قردان وجرجيس وجربة، والتركيز في التقصي على المؤسسات التربوية، وتمكينها من وسائل التعقيم والوقاية، فيما دعت الامنيين الى تكثيف عمليات مراقبة البرتوكولات الصحية وردع المخالفين ومراقبة عمليات التنقل بين الولايات.وأكدت اللجنة، على أهمية الحذر وتكثيف جهود التحسيس والتوعية في ظل الانتشار الكبير لفيروس "كورونا"، وضرورة احترام الحجر الصحي الاجباري للحالات الموجبة، واحترام كل شروط الوقاية وخاصة حمل الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم الايدي.ولتطبيق فرض احترام البرتوكولات الصحية، تقرر ان تنتظم حملات مراقبة للمقاهي ولوسائل النقل مع الصرامة في ردع المخالفين.واعتبر المدير الجهوي للصحة، جمال الدين حمدي، ان الوضع "مقلق" نظرا لارتفاع عدد الاصابات بفيروس "كورونا"، وذلك بسبب تداعيات ازمة الغاز المنزلي التي شهدتها الجهة، ليصل عدد اجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء الى 3851 اصابة، مقابل تراجع مؤشر الاقامة بالمستشفيات الى النصف مع تراجع عدد الوفايات.