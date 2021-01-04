الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 4 جانفي 2021

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صفاقس: تسجيل 181 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل تعافي 159 شخصا ووفاة 5 اشخاص جراء الفيروس

بنزرت: تسجيل حالة وفاة وإصابة 41 شخصا بفيروس "كورونا"

قبلي: تسجيل حالي وفاة و99 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

المنستير: تسجيل 3 وفيات و97 إصابة و28 حالة تعافي جديدة

توزر: تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" والتركيز على التحاليل السريعة

بن عروس: تسجيل 25 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال حملة للتقصي السريع بجهة برج السدرية

سوسة: تسجيل 3 وفيات و127 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قابس: تسجيل 06 حالات وفاة و135 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت ولاية صفاقس اليوم الاثنين، 181 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد مقابل تعافي 159 شخصا من الفيروس ووفاة 5 حالات بسببه، وفق البلاغ اليومي حول تحيين الحالة الوبائية الصادر اليوم الاثنين عن الادارة الجهوية للصحة بصفاقس.وجاء في ذات البلاغ، ان الاصابات الجديدة التي تم رصدها كانت من ضمن 828 تحاليلا اجريت امس الاحد بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وعدد من المخابر الخاصة، واشار الى انه بناء على ذلك فان العدد الجملي لحاملي الفيروس منذ ظهور الجائحة ارتفع الى 13435 حالة مقابل ارتفاع مجمل المتعافين الى 10061 حالة، فيما بلغ بلغ عدد الوفيات بالولاية 323 شخصا وذكرت الادارة الجهوية للصحة بصفاقس في بلاغها اليومي لتحيين الوضع الوبائي، ان 15 مريضا يقيمون باقسام العناية المركزة مقابل 87 مريضا يقيمون بقسم "كوفيد-19 " بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس و76 اخرين يقيمون بالمصحات الخاصة.سجلت الجهة الصحية بولاية بنزرت يوم امس الاحد حالة وفاة واصابة 41 شخصا جديدا بفيروس "كورونا" المستجد، وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحة جمال الدين السعيداني (وات).وأضاف المصدر ذاته ان العدد الإجمالي للتحاليل المخبرية التي أجريت بالجهة باتت في حدود 14677 تحليلا ، بينما بلغ عدد المصابين 4094 شخصا (منهم 2190 اناث و1940 ذكور)، وتعافى 3490 شخصا، في حين بلغ عدد الوفيات 250 شخصا من بينهم 220 شخصا تم التأكد مخبريا من اصابتهم بالفيروس والبقية تم تشخيص اصابتهم بالفيروس عن طريق "السكانار"، في حين لا يزال 384 شخصا حاملا للفيروس.وشدد المدير الجهوي للصحة ببنزرت على ضرورة اليقظة المتواصلة ورفع درجات المراقبة على المحلات المفتوحة للعموم والزامهم باجراءات التوقي المعلنة من قبل اللجان العلمية او لجان تنظيم النجدة مركزيا وجهويا ومحليا من تباعد وحمل للكمامة واستعمال للسائل المعقم (.. )، وذلك لقطع حلقات العدوى، وفق تعبيره.افاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد بان اخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة يشير الى تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 135 حالة واضاف الحداد في تصريح ل(وات) انه قد تم تسجيل 99 حالة اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال حملات التقصي النشيط التي تقوم بها مختلف الدوائر الصحية بالجهة ليرفع بذلك اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس منذ اكتشاف اول حالة اصابة الى 3272 حالة، منها 2680 حالة تعافي فيما لا تزال 347 حالة نشطة اضافة الى 134 حالة وفاة ودعا المصدر ذاته اهالي الجهة الى ضرورة التقيد بالبروتوكولات الصحية للحد من انتشار العدوى المجتمعية ومساعدة الفرق الصحية في السيطرة على انتشار المرض، واكد على اهمية الالتزام بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي فضلا عن الغسل المتكرر لليدين وتجنب التجمعات والاماكن المزدحمة .سجلت مختلف الدوائر الصحية بولاية المنستير، 3 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" من جملة 190 حالة وفاة، و97 إصابة جديدة من مجموع 8284 إصابة، و28 حالة شفاء من بين جملة 5995 حالة تعافي خلال الفترة من 15 مارس 2020 الى 3 جانفي الجاري حسب آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الأحد وبين المدير الجهوي للصحة حمودة الببة ان الاصابات الجديدة شملت كلّ المعتمديات باستثناء معتمدية الوردانين وتوزعت إلى 35 إصابة بطبلبة، و32 إصابة بجمال، و7 إصابات بالمنستير، و4 إصابات بالمكنين، و4 إصابات بقصر هلال، و4 اصابات بصيادة لمطة بوحجر، و3 إصابات بالساحلين، و3 إصابات بقصيبة المديوني، وإصابتين ببنبلة، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة بالبقالطة، وإصابة واحدة بزرمدين.وأوضح الببة أنّ الجهة تعدّ حسب آخر حصيلة 2099 حالة مازالت حاملة للفيروس، وارتفع عدد الّذين في الحجر الصحي الذاتي إلى 5302 من الأشخاص مقابل 5270 شخصا في الحجر الصحي الذاتي أو تحت المتابعة الصحية إلى حدّ السبت 2 جانفي الجاري.وأكمل جملة 38 ألفا و239 شخصا فترة الحجر الصحي الذاتي أو المتابعة الصحية، مقابل مجموع 37 ألفا و883 شخصا إلى غاية 2 جانفي 2021، وارتفع العدد الجملي لاختبارات تقصي فيروس كورونا المستجد من عينات رفعت بولاية المنستير إلى 35 ألفا و282 تحليلا منها 200 تحليل جديد مقابل 35 ألفا و82 تحليلا منها 395 تحليلا جديدا منذ مارس 2020 وإلى حدّ 2 جانفي 2021.سجلت ولاية توزر اليوم الاثنين حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد لامراة في منزلها، ليرتفع اجمالي الوفيات الى 52 حالة وفاة بسبب الفيروس، وفق ما افاد به رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني (وات).وأشار ذات المصدر الى أن الجهة لم تتمكن من الحصول على نتائج التحاليل للعينات المرفوعة بتاريخ 2 جانفي بسبب الضغط الذي تعانيه مخابر التحاليل الجرثومية، واضاف فيما يتعلق بمتابعة الوضع الوبائي أن قسم الإنعاش يأوي ثلاثة مصابين فيما ياوي قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر 7 مصابين، و8 مصابين في نفس القسم بمستشفى دقاش و4 في مستشفى نفطة.وستركز المصالح الصحية على القيام بالتحاليل السريعة من خلال استئناف حملات التقصي بداية من الثلاثاء في المستشفيات بالتركيز على كبار السن من حاملي الامراض الزمنة، وذلك في عيادات الامراض المزمنة بالمستشفيات ومراكز الصحة الأساسية.كما يتم تنفيذ حملة مماثلة في الإدارات العمومية تنطلق بداية من يوم غد الثلاثاء في إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بعد تسجيل عدة إصابات لدى أعوان هذا المرفق.سجلت إدارة الصحة الوقائية بالمندوبية الجهوية للصحة ببن عروس خلال حملة للتقصي السريع عن فيروس "كورونا" المستجد نهاية الأسبوع المنقضي بمنطقة برج السدرية 25 إصابة مؤكدة جديدة بعد اجراء 155 اختبارا سريعا.وذكر مدير إدارة الصحة الوقائية بالجهة فتحي اللطيف ل(وات) أن فرق التقصي التابعة للإدارة الجهوية للصحة تواصل عملها الميداني الذي انطلقت فيه منذ الأسبوع المنقضي، حيث قامت بإجراء حوالي 500 تحليل مخبري ببعض المناطق بالجهة كشفت عن حدوث حالات عدوى أفقية لم تظهر على اغلبها العلامات المعروفة للفيروس وهي بصدد مواصلة عملها حاليا وفق ما تفرضه المستجدات المتعلقة بتطور الوضع الوبائي .ولفت اللطيف الى انه وردت على المصالح الطبية المختصة طلبات للقيام بتحاليل عينية في بعض المؤسسات وهي بصدد التنسيق في ذلك مع الجهات المهنية .وكان المبيت الجامعي بحمام الشط شهد حالات عدوى افقية في صفوف الطلبة، كشفت التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها عن تسجيل حوالي 20 إصابة تم نقل 6 طلبة منهم الى مركز الحجر الصحي الاجباري بالمنستير .كشفت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة لمصابين بفيروس "كورونا" امس الاحد، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس منذ اول ظهوره الى 325 حالة كما كشفت الإدارة الجهوية للصحة، عن ثبوت 127 اصابة جديدة بالفيروس، تم احصاؤها بعد القيام ب468 تحليلا مخبريا ليرتفع اجمالي الاصابات بالجهة الى 9965 اصابة وتصدرت معتمدية القلعة الكبرى قائمة معتمديات الولايةمن حيث اعلى عدد من الإصابات وذلك بتسجيل 34 إصابة جديدة، وتظل معتمديتي سوسة جوهرة ومساكن في صدارة المعتمديات التي لا تزال تسجل اعلى عدد من الإصابات اليومية حيث بلغ اجمالي الاصابات بمساكن 2147 إصابة وبسوسة جوهرة 1863 إصابة وتعافى من المرض وفق اخر تحيين 7836 مصابا، بينما لا يزال 1723 مواطنا حاملا للفيروس ويخضعون للمتابعة الطبية من بينهم مصاب مقيم بمركز الحجر الصحي بالمنستير، ويقيم حاليا 104 من المصابين من ولاية سوسة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة من بينهم 26 باقسام الإنعاش وذلك بالاضافة الى 18 مريضا من ولايات أخرى عمادأفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) انه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 06 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بهذا الفيروس قد بلغ في الولاية 159 حالة.وبين جبران انه تم اجراء 371 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا" وأن 135 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، مشيرا الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 65 اصابة بمارث، و39 اصابة بالمطوية، و11 اصابة بالحامة، و10 اصابات بغنوش، و05 اصابات بقابس الجنوبية، و04 اصابات بقابس المدينة، واصابة واحدة (01) بوذرف.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" بلغ في ولاية قابس 5589 اصابة، واشار الى أن 4446 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وانه توجد1037 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 327 حالة بقابس الجنوبية، و248 حالة بقابس المدينة، و136 حالة بمارث، و104 حالات بوذرف، و102 من الاصابات بالحامة.