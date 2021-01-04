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نادي حمام الانف - عبد الحي بن سلطان مدربا جديدا

Publié le Lundi 04 Janvier 2021 - 10:55 قراءة: 0 د, 25 ث
وات -
اعلن نادي حمام الانف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن تركيبة الاطار الفني للجديد لفريق الاكابر لكرة القدم بقيادة المدرب عبد الحي بن سلطان.
واشار نادي الضاحية الجنوبية للعاصمة الى ان نوفل الخضراوي سيكون في خطة مدرب مساعد في ما سيتولى شمس الدين القينوبي مهمة الاعداد البدني ونوفل اليازيدي تدريب الحراس.
كما اوضح نادي حمام الانف ان عودة التمارين بالنسبة لفريق الاكابر مقررة الاربعاء المقبل بالملعب البلدي بحمام الانف وذلك استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية يوم 23 جانفي الجاري.

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