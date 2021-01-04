نادي حمام الانف - عبد الحي بن سلطان مدربا جديدا

وات -
اعلن نادي حمام الانف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن تركيبة الاطار الفني للجديد لفريق الاكابر لكرة القدم بقيادة المدرب عبد الحي بن سلطان.
واشار نادي الضاحية الجنوبية للعاصمة الى ان نوفل الخضراوي سيكون في خطة مدرب مساعد في ما سيتولى شمس الدين القينوبي مهمة الاعداد البدني ونوفل اليازيدي تدريب الحراس.
كما اوضح نادي حمام الانف ان عودة التمارين بالنسبة لفريق الاكابر مقررة الاربعاء المقبل بالملعب البلدي بحمام الانف وذلك استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية يوم 23 جانفي الجاري.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
اعلن نادي حمام الانف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن تركيبة الاطار الفني للجديد لفريق الاكابر لكرة القدم بقيادة المدرب عبد الحي بن سلطان.
واشار نادي الضاحية الجنوبية للعاصمة الى ان نوفل الخضراوي سيكون في خطة مدرب مساعد في ما سيتولى شمس الدين القينوبي مهمة الاعداد البدني ونوفل اليازيدي تدريب الحراس.
كما اوضح نادي حمام الانف ان عودة التمارين بالنسبة لفريق الاكابر مقررة الاربعاء المقبل بالملعب البلدي بحمام الانف وذلك استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية يوم 23 جانفي الجاري.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 218070