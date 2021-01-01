بنزرت: تطوّرالحركة الجملية للبضائع بميناء بنزرت-منزل بورقيبة بنسبة 17،5 بالمائة

وات -

أفاد مدير ميناء بنزرت-منزل بورقيبة التجاري، لطفي ساسي، بأن الحركة الجملية للبضائع بالميناء شهدت خلال سنة 2020 تطوّرا بأكثر من 17.5 بالمائة مقارنة بسنة 2019، من خلال تسجيل ارتفاع في الصادرات بنسبة 60 بالمائة و12،4 بالمائة من الواردات.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن كمية الصادرات من السلع المحلية في اتجاه الاسواق العالمية التي مرت عبر الميناء بلغت 790 الف طن سنة 2020، مقابل 4610 الف طن من السلع الموردة، مشيرا إلى أن حركة السفن التجارية شهدت خلال السنة المنقضية 2020، تراجعا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بسنة 2019 من خلال استقباله لـ 530 سفينة تجارية فقط، وذلك بسبب الاشغال المبرمجة فيه ومنها مشروع تهيئة المسطّحات وغيرها.وفي ذات السياق، لاحظ المصدر نفسه أن حركة الحاويات شهدت تطوّرا ملحوظا بالميناء من خلال تسجيل ارتفاع بـ26 بالمائة خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019، حيث استقبل الميناء بين استيراد وتصدير 56 الف حاوية سنة 2020 مقابل 44343 حاوية سنة 2019.