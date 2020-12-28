توزر: أول ولادة لامراة حاملة لفيروس "كورونا" بالمستشفى الجهوي

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خضعت امراة حاملة لفيروس "كورونا المستجد الى عملية ولادة قيصرية صباح أمس الاحد بالمستشفى الجهوي بتوزر، وهي أول حالة ولادة مماثلة يشهدها المستشفى، وفق ناظرة قسم التوليد سهام العايبة.وذكرت العايبة أن "الام ورضيعها في حالة صحية جيدة" بعدما غادرت المستشفى صباح اليوم الاثنين، واضافت ان الإطار الطبي وشبه الطبي بقسم التوليد بالمستشفى "تقبل خبر وجود امراة حاملة للفيروس ستخضع للولادة بكل أريحية" بحكم تهيئة وحدة للكوفيد داخل قسم النساء والتوليد وتوفر جميع ظروف الراحة للام والوقاية لإطارات القسم، بحسب تأكيدها.وبينت ان الولادة "تمت في ظروف طيبة وعادية" واضافت ان الام ستواصل الخضوع الى الحجر الصحي في منزلها وان الرضيع لا يحمل الفيروس وفق ما كشفت عنه التحاليل السريعة لتقصي الفيروس يشار الى انه تم بالمستشفى الجهوي تهيئة وحدة كوفيد ‍داخل قسم النساء والتوليد منذ أيام فقط ليستقبل أولى الحالات الحاملة للفيروس صباح الاحد، وفق المشرف على تهيئة الوحدة وتجهيزها المهندس حسان حمادي الذي بين أنها عبارة عن وحدة للعزل بإمكانها أن تضم 06 أسرة في نفس الوقت ومجهزة بالأوكسيجين ومعدات أخرى خاصة بالإحاطة بالنساء الحاملات للفيروس.