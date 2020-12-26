حجز حوالي 10 كغ من "الزطلة" بشاطئ جزيرة قوريا وفي سهلول

وات -

حجزت مصالح الحرس البحري بالمنستير، اليوم السبت، كمية تقدر بحوالي 9 كغ من مادة القنب الهندي "الزطلة"، كانت موجودة في حقيبة كتفية صغيرة الحجم تطفو على سطح الماء بشاطئ جزيرة قوريا الصغرى الواقعة قبالة سواحل مدينة المنستير، حسب ما نشرته مساء اليوم النقابة الأساسية للمنطقة البحرية بالمنستير في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".وأذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، بفتح بحث عدلي في الغرض، حسب ذات المصدر.وكانت دورية تابعة للحرس البحري بالمنستير توجهت اليوم نحو سواحل قوريا الصغرى بمجرد ورود معلومة على مصالح منطقة الحرس البحري متعلقة بالعثور على حقيبة كتفية صغيرة الحجم تطفو على سطح الماء بشاطئ قوريا الصغرى يشتبه في احتوائها على مادة مخدرة.ووقع التثبت في محتوى هذه الحقيبة الصغيرة بعد تقديمها إلى فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني، ليتم التأكد من أنّه مادة مخدرة من نوع القنب الهندي.على صعيد متصل، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة، مساء اليوم السبت، وبعد عمل استخباراتي وكمين محكم، من الإطاحة بثلاثة أشخاص بجهة سهلول بحوزتهم حوالي 01 كغ من مادة القنب الهندي (مادة مخدرة) كان قد جلبها اثنان منهم من مدينة بالشمال الغربي، قصد بيعها بمدينة سوسة، وفق ما أكده مصدر أمني.وقد تم حجز سيارتين والمادة المخدرة بعد إعلام النيابة العمومية، التي أذنت بمزيد التحري مع الموقوفين، الذين اتضح أن من بينهم عسكري بحالة مباشرة وشخص مفتش عنه وصادرة في شأنه 8 مناشير تفتيش.