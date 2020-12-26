أريانة: حجز كميات هامة من المواد المدعمة والسجائر

وات -

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة، بالاشتراك مع المصالح الامنية أمس الجمعة، من حجز كميات هامة من المواد المدعمة والسجائر ولفافات أغطية خارجية لمنتوجات حاملة لعلامات تجارية أجنبية، بهدف استعمالها في تعليب مواد استهلاكية بدون ترخيص في عدد من المعتمديات بالجهة، في اطار مراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، فتحي خضاورية.وأكد خضاورية، في تصريح لـ(وات)، أنه تم حجز 1248 كلغ من مادة الارز من اجل الترفيع في الاسعار، و1150 كلغ من مادة الفارينة المدعمة الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك، و945 كلغ من دقيق السميد من اجل ارتكاب مخالفة التلاعب بالدعم، و424 كلغ من مادة السكر المدعم من اجل الاخلال بتراتيب الدعم، و65 لترا من الزيت النباتي المدعم من اجل مخالفة اخفاء بضاعة، فضلا عن حجز 500 علبة سجائر من اجل الاتجار خارج مسالك التوزيع القانونية.وكشف، في جانب آخر، عن إحباط الهياكل الرقابية لعمليات تلاعب في توزيع بعض المنتوجات الاستهلاكية من خلال حجز 44 لفافة حاملة لغلاف خارجي لمنتوجات التبغ حاملة لعلامة تجارية اجنبية مجهولة المصدر بوزن 690 كلغ، و90 لفافة اخرى لغلاف خارجي تحمل علامة لمنتوجات الزبدة بوزن 1300 كلغ يتم استعمالها لتعليب بعض المنتوجات الاستهلاكية بدون ترخيص.وقامت مصالح التجارة بأريانة، بإعادة ضخ المواد المدعمة المحجوزة بالمسالك القانونية وتأمين المبالغ المتأتية منها بالخزينة العامة، فضلا عن استصدار حكم باتلاف المنتوجات الفاسدة من قبل حاكم الناحية وتحرير محاضر في الغرض.