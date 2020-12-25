المرصد الوطني لسلامة المرور ينظم حملات تحسيسية تحت شعار" نحتفل بسنة 2021 دون حوادث "

ينظم المرصد الوطني لسلامة المرور، بمناسبة رأس السنة الإدارية الجديدة 2021 ، حملات تحسيسية للوقاية من حوادث الطرقات، تحت شعار"نحتفل بسنة 2021 دون حوادث ".ودعا المرصد مستعملي الطريق، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة، إلى التّحلي بالسياقة الرصينة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة والتقيد بقوانين المرور، بما في ذلك عدم الإفراط في السرعة وعدم السياقة في حالة تعب وترك مسافة الأمان، الى جانب عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة.وتتضمن محاور الحملة التحسيسية، التي ستنطلق ابتداء من يوم الأحد المقبل، الموافق ل 27 ديسمبر الجاري، حملات توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك التعريف بالحملة ضمن البرامج والحصص المتّصلة بسلامة المرور بمختلف المحطّات الإذاعيّة والقنوات التّلفزية.أما حملات التحسيس الصحفي، فستتم عبر إعداد ملف صحفي يتضمن معطيات متنوّعة (علميّة، قانونيّة... )، إلى جانب نصائح وارشادات وقائيّة، وسيتم تعميمه على مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لاستغلالها سواء في صياغة المقالات أو في البرامج والحصص الاذاعيّة والتّلفزيّة المتّصلة بسلامة المرور.وجدد المرصد الدعوة الى كافة وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، لمعاضدة هذا المجهود وايلائه ما يستحق من أهمية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بهدف قضاء عطلة دون فواجع.وجدير بالتذكير، أن هذه الحملة تنتظم بالشراكة مع القطاعين العام والخاص ومكونات المجتمع المدني المهتمة بمجال الوقاية من حوادث الطرقات، وهي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وشركة تونس للطرقات السيارة وديوان التونسيين بالخارج والشركة الوطنية لتوزيع البترول والجامعة التونسية لشركات التأمين والجمعية الوطنية للسلامة المرورية وجمعية سفراء السلامة المرورية وجمعية تونس للسلامة المرورية ومنظمة الكشافة التونسية والهلال الأحمر التونسي والمنظمة التونسية للنقل والخدمات.