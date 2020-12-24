   Ismahan - امتى حتعرف  

وزارة الشباب والرياضة تصدر قرار بشأن الجلسات العامة للجامعات

Publié le Jeudi 24 Decembre 2020 - 15:04 قراءة: 0 د, 16 ث
دعت وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني كافة الجامعات الرياضية الوطنية المنتهية المدة النيابية لمكاتبها الجامعية لعقد جلساتها العامة الانتخابية في اجل اقصاه موفى شهر فيفري 2021 واكدت الوزارة في بلاغ اصدرته مساء اليوم على ضروة تطبيق كافة الاجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي للتوقي من فيروس كورونا بمناسبة عقد الجلسات العامة الانتخابية .



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217491



panel management

En continu

Toutes les news

الخميس 24 ديسمبر 2020 | 9 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:10 14:51 12:26 07:30 05:57
17°
 20° % 55 :الرطــوبة
تونــس 12°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-1219°-1213°-1013°-817°-8
  • Avoirs en devises
    22868,9

  • (23 dec)
  • Jours d'importation
    159
  •              1 € = 3,32576 DT        1$ =2,71805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 dec)   4055,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة