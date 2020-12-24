دعت وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني كافة الجامعات الرياضية الوطنية المنتهية المدة النيابية لمكاتبها الجامعية لعقد جلساتها العامة الانتخابية في اجل اقصاه موفى شهر فيفري 2021 واكدت الوزارة في بلاغ اصدرته مساء اليوم على ضروة تطبيق كافة الاجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي للتوقي من فيروس كورونا بمناسبة عقد الجلسات العامة الانتخابية .
وزارة الشباب والرياضة تصدر قرار بشأن الجلسات العامة للجامعات
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