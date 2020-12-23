الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تنفي اي عمليات حرق لاتلاف وثائق لها علاقة بقضية النفايات الايطالية

وات -

نفت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، الاربعاء ، بشكل قطعي حصول عمليات حرق لإتلاف وثائق وصفت بالهامة بمقرات العمل التابعة للوكالة لها علاقة بقضية النفايات الايطالية الموردة.واكدت الوكالة، في بلاغ لها، انه تم الإذن بالقيام بمعاينة تسجيلات كاميرات المراقبة المركزة بالمقر المركزي للوكالة لهذا اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 والأيام السابقة، وذلك لمزيد التأكد من عدم وجود أي تحركات قد تثير الريبة.وشددت على انه تم تمكين كافة الجهات الرقابية أو القضائية من كل الوثائق الإدارية التي طلبت من الوكالة، سواء في علاقة بقضية النفايات الموردة من إيطاليا أو في ملفات أو قضايا أخرى جارية.