الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تنفي اي عمليات حرق لاتلاف وثائق لها علاقة بقضية النفايات الايطالية

وات - نفت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، الاربعاء ، بشكل قطعي حصول عمليات حرق لإتلاف وثائق وصفت بالهامة بمقرات العمل التابعة للوكالة لها علاقة بقضية النفايات الايطالية الموردة.
واكدت الوكالة، في بلاغ لها، انه تم الإذن بالقيام بمعاينة تسجيلات كاميرات المراقبة المركزة بالمقر المركزي للوكالة لهذا اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 والأيام السابقة، وذلك لمزيد التأكد من عدم وجود أي تحركات قد تثير الريبة.
وشددت على انه تم تمكين كافة الجهات الرقابية أو القضائية من كل الوثائق الإدارية التي طلبت من الوكالة، سواء في علاقة بقضية النفايات الموردة من إيطاليا أو في ملفات أو قضايا أخرى جارية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
واكدت الوكالة، في بلاغ لها، انه تم الإذن بالقيام بمعاينة تسجيلات كاميرات المراقبة المركزة بالمقر المركزي للوكالة لهذا اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 والأيام السابقة، وذلك لمزيد التأكد من عدم وجود أي تحركات قد تثير الريبة.
وشددت على انه تم تمكين كافة الجهات الرقابية أو القضائية من كل الوثائق الإدارية التي طلبت من الوكالة، سواء في علاقة بقضية النفايات الموردة من إيطاليا أو في ملفات أو قضايا أخرى جارية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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