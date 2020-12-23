فيلم "فتوى" لمحمود بن محمود يختتم الدورة السادسة لأيام قرطاج السينمائية في السجون

وات -

أسدل الستار اليوم الأربعاء على الدورة السادسة لأيام قرطاج السينمائية داخل الوحدات السجنية والإصلاحية، بعرض الفيلم الروائي الطويل "فتوى" للمخرج محمود بن محمود، في السجن المدني ببرج العامري.وشهد هذا العرض بالسجن المدني ببرج العامري تشديد الإجراءات الصحية على السجناء المتابعين للفيلم وعلى الحاضرين، من خلال التباعد الجسدي وتوفير الكمامات والسائل المعقم لليدين.وتقام تظاهرة أيام قرطاج السينمائية بالشراكة بين إدارة المهرجان والإدارة العامة للسجون والإصلاح والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب.وفيلم "فتوى" هو عمل حائز على عديد الجوائز أبرزها "التانيت الذهبي" في الدورة 29 لأيام قرطاج السينمائية (2018)، وهو عمل من بطولة أحمد الحفيان (الحائز على جائزة أفضل ممثل)، والممثلتين غالية بن علي وسارة حناشي، بمشاركة كلّ رمزي عزيّز وجمال مداني ومحمد ساسي غربال.وتروي أحداث الفيلم في 100 دقيقة، قصّة أب تونسي اسمه إبراهيم، يعود من مقرّ إقامته بفرنسا إلى تونس لدفن ابنه مروان الذي توفي في حادث دراجة نارية.فيكتشف أن ابنه كان منضوٍ ضمن مجموعة إسلامية صغيرة.فيقرر إبراهيم إجراء تحقيق للتعرف على الأشخاص الذين قاموا باستقطابه، بعد أن انتابه الشك في الرواية الرسمية حول موته.واكتسحت أيام قرطاج السينمائية الوحدات السجنية والإصلاحية منذ سنة 2015، وقد زارت في نسختها السادسة المودعين بالسجن المدني بأوذنة (ولاية بن عروس) والسجن المدني بسليانة ومركز الإصلاح بسوق الجديد بسيدي بوزيد والسجن المدني بصفاقس والسجن المدني ببرج العامري (ولاية منوبة).