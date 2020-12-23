سوسة: حجز 72 طن من مادة "الدرع" الفاسدة والنيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا

وات -

افاد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية هيثم زناد (وات) ان أعوان المكتب الحدودي للديوانة بسوسة تمكنوا مؤخرا من حجز 72 طنا من مادة "الدرع" الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك موردة عبر ميناء سوسة التجاري من قبل شركة تونسية كانت تنوي وضعها للاستهلاك بالسوق التونسية .واوضح زناد في تصريحه لصحفي (وات) اليوم الثلاثاء أن مصالح الديوانة التونسية تفطنت لشحنة الدرع الفاسدة بعد ان قامت بمزيد التدقيق في جملة الوثائق التي تقدم بها وكيل الشركة لمصالح المكتب الحدودي للديوانة بسوسة والتي من بينها بطاقة عبور مسلمة من قبل مصالح المراقبة الصحية للنباتات بميناء سوسة التجاري تؤكد سلامة البضاعة الموردة.وأشار الى ان مصالح الديوانة رفضت تسريح البضاعة الموردة من الهند، بعد ان تاكد لديها خلو الملف من تقريري اختبار مخبري اجري على عينات من البضاعة الموردة، ودعت وكيل الشركة الموردة الى مد الإدارة بنتائج التحاليل المخبرية.وأضاف ان مصالح الديوانة بميناء سوسة التجاري تحصلت، بعد أيام، على مراسلة من قبل مصلحة المراقبة الصحية للنباتات بسوسة تطلب من الديوانة حجز البضاعة وعدم الإذن بتسريحها نظرا لعدم صلوحيتها للاستهلاك البشري وتم وفق ذات المصدر، اعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 التي تولت فتح بحث تحقيقي في الموضوع واذنت لاحد الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالتعهد بموضوع استيراد شركة تونسية بضاعة فاسدة واجراء الأبحاث اللازمة وسماع كل من يقتضي سماعه واجراء التساخير اللازمة