الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 23 ديسمبر 2020

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قابس: 04 حالات وفاة و118 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

المنستير: 3 وفيات و90 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 89 حالة تعافي

توزر: 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وبلوغ اجمالي المتعافين 2210

أريانة: الكشف عن 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بمنطقة برج الوزير عبر التحاليل السريعة

مدنين: حالتا وفاة و79 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الاخيرة

ذكر منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الاربعاء، أن الجهة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 04 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" وأن العدد الجملي للوفيات بهذا الفيروس قد بلغ في ولاية قابس الى حد اليوم، 126 حالة.وبيّن جبران، في تصريح لـ(وات)، انه قد تم اجراء 287 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا"، وأن 118 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت إصابة أصحابها بهذا الفيروس، مشيرا الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 28 اصابة بقابس المدينة، و25 اصابة بقابس الجنوبية، و18 اصابة بمطماطة الجديدة، و13 اصابة بمارث، و12 اصابة بغنوش، و10 اصابات بالحامة، و08 اصابات بقابس الغربية، و04 اصابات بوذرف.وأوضح ذات المصدر، ان العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" قد بلغ في ولاية قابس، 4446 اصابة، مشيرا الى أن 3561 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.في المقابل، لايزال في ولاية قابس، 881 حالة نشطة لفيروس "كورونا" وناقلة للعدوى، من بينها 292 حالة بقابس الجنوبية، و196 حالة بقابس المدينة، و124 حالة بمارث، و92 حالة بالحامة .أفاد المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة، أن الجهة سجلت أمس الثلاثاء، 3 وفيات بفيروس "كورونا"، و90 إصابة جديدة، ليتطور اجمالي الوفيات إلى 169 وفاة، والإصابات إلى 6939 إصابة.وتوزعت الإصابات الجديدة التي شملت كلّ معتمديات الجهة، إلى 21 إصابة بالساحلين، و15 إصابة بالمنستير، و12 إصابة بالمكنين، و12 إصابة بطبلبة، و8 إصابات بقصيبة المديوني، و6 إصابات ببنبلة، و4 إصابات بالبقالطة، و4 إصابات بالوردانين، وإصابتين بزرمدين، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة بجمال، وإصابة واحدة بقصر هلال، وإصابة واحدة بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين غير محدد مكانها.في المقابل، ارتفعت حالات التعافي بالجهة إلى 5539 حالة، منها 89 حالة شفاء جديدة، واستكمل جملة 34 ألفا و727 شخصا فترة الحجر الصحي الذاتي وفترة الحجر الصحي الاجباري، في حين مازالت بالجهة 1231 حالة حاملة لفيروس "كورونا"، منها 90 حالة مقيمة بمستشفيات الجهة، و3431 شخصا في الحجر الصحي الذاتي.يذكر أنه تقرر أمس الثلاثاء، خلال اجتماع المجلس المحلي للصحة بجمّال بإشراف والي المنستير، أكرم السبري، تفعيل اللّجنة المحلية المكلفة بمتابعة الوضع الوبائي وتفعيل خلية الأزمة، بعد أن سجلت معتمدية جمال ارتفاعا في انتشار عدوى فيروس "كورونا"، مع الاستئناس بالخطة المحلية المعتمدة في معتمدية طبلبة والتي ترتكز على المتابعة الدورية واللصيقة للمصابين والتي حققت نتائج إيجابية في الحدّ من نسق انتشار العدوى وتراجع عدد الوفيات وتقرر كذلك، تنظيم حملة جهوية، يوم الأحد القادم، بمعتمدية جمال للتقصي المكثف للفيروس، واعتماد التحاليل السريعة، مع تكفل الجهة بالحجر الصحي بالمركز الجهوي لحاملي فيروس" كورونا" المستجد، لمن لا يستطيع تأمين الحجر الصحي الذاتي بمنزله.سجلت ولاية توزر، 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، من جملة 47 تحليلا مخبريا وردت نتائجه على الإدارة الجهوية للصحة، توزعت الى 7 بتوزر و6 بدقاش و4 بنفطة.ويرتفع بذلك، اجمالي الإصابات بالفيروس منذ بداية انتشار الجائحة، الى 2571 إصابة، وفق ما أوضحه لـ(وات)، رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني، تعافى من بينهم 2210 مصابا، مقابل وفاة 48 آخرين، علما وان جميع حالات الوفاة سجلت منذ بداية شهر سبتمبر الفارط.يشار الى أن حالات الايواء في المستشفيات تتوزع الى 3 في قسم الإنعاش الطبي، و8 في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر، و7 في نفس القسم بالمستشفى المحلي يدقاش، وحالة واحدة (01) بنفس القسم بالمستشفى الجهوي بنفطة.تم، أمس الثلاثاء، تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، من جملة 108 تحاليل سريعة، تم اجراؤها بمنطقة برج الوزير بسكرة من ولاية أريانة، في اطار يوم مفتوح للتقصي عن الوباء باستعمال التحاليل السريعة، وفق ما ذكرته معتمدة سكرة بالنيابة، نادرة معط الله، اليوم الاربعاء.وبيّنت معط الله، في تصريح لـ(وات)، أنه تم تنظيم يوم مفتوح للتقصي عن الوباء بمعتمدية سكرة بالتنسيق مع الادارة الجهوية للصحة بأريانة، عبر نصب خيمة تحسيسية لفائدة المواطنين الراغبين في اجراء الاختبارات السريعة بصفة مجانية، مشيرة الى تسجيل إقبال كبير من قبل المواطنين لاجراء الاختبارات السريعة توقيا من الوباء، مع تكثيف حملة التحسيس بأهمية اتباع الاجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من انتشاره على نطاق واسع، وفق تعبيرها.وقد تم اقرار تنظيم يوم مفتوح ثان للتقصي حول فيروس "كورونا" المستجد بسكرة عن طريق استعمال الاختبارات السريعة ، علما وان سكرة تحتل المرتبة الثانية على مستوى ولاية أريانة من حيث عدد الاصابات بالفيروس، بتسجيل نحو 936 إصابة مؤكدة من جملة 4643 اصابة بكافة مناطق الجهة، وذلك الى حدود يوم 21 ديسمبر الجاري، وفق تقرير صادر عن الادارة الجهوية للصحة.سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، حالتي وفاة و79 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"، مقابل 58 حالة شفاء، ارتفع على إثرها إجمالي الوفيات الى 115 حالة، والإصابات الى 2887 إصابة، في حين تطور عدد المتعافين الى 2172 متعاف، وذلك منذ ظهور الوباء، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.وشملت الاصابات الجديدة، 3 أعوان صحة، و3 أعوان أمن، ليرتفع بذلك عدد الاصابات في القطاع الصحي بالجهة الى 117 اصابة، وفي السلك الامني 54 اصابة.وتوزعت هذه الاصابات الجديدة حسب المعتمديات، الى 21 اصابة بمعتمدية مدنين الجنوبية، و18 اصابة بجرجيس، و13 اصابة ببن قردان، و12 اصابة بحومة السوق، و10 إصابات بمدنين الشمالية، و4 بسيدي مخلوف، واصابة واحدة (01) ببني خداش .أما حالات الشفاء، فسُجّل 17 منها بمدنين الشمالية، و8 بكل من مدنين الجنوبية وسيدي مخلوف وحومة السوق، و7 ببن قردان، و6 بجرجيس، و4 حالات شفاء بميدون.