كاس الاتحاد الافريقي - النجم الساحلي يعود بتعادل ثمين مع نادي المقالين العرب المصري صفر لصفر

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كسب النجم الساحلي تعادلا ثمينا في مباراته مع نادي المقاولين العرب المصري بنتيجة صفر لصفراليوم في القاهرة بملعب عثمان احمد عثمان في ذهاب الدور السادس عشر لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.وسيفتح هذا التعادل المجال ليقطع النجم خطوة على درب تصفيات كاس الاتحاد الافريقي عندما يلاقي ضيفه المصري ايابا بعد اسبوعين في سوسة خاصة وان فريق المقاولين العرب ظهر بمستوى متوسط ولم يقلق راحة النجم في المباراة .وعول جورفان فييرا مدرب للنجم الساحلي في اول مباراة له مع فريقه الجديد على الصعيد القاري على عدد من عناصر الخبرة التي تعودت الظهور في المنافسات الافريقية .ورغم المستوى المقبول الذي قدمه النجم الساحلي الذي كان الاكثر امتلاكا للكرة فانه اكتفى بالتعادل بينما كان قادرا على التهديف بعد ان فرض سيطرة على مناطق الفريق المصري.وفي المقابل لم يصنع الفريق المحلي الذي غابت عنه بعض العناصر بسبب اصابات بكورونا هجومات تذكر .وانتهى الشوط الاول بالتعادل صفر لصفر وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة .وبادر المدافع المندفع وجدي كشريدة بصنع اول محاولة جدية عندما سدد كرة بقوة تصدى لها الحارس د47 .وضغط النجم باستمرار بفضل غونزاليز داروين لكنه لم يجسم محاولاته .وساند كشريدة باستمرارالهجوم لكن دون جدوى.واستفاد النجم من تراجع لاعبي المقاولون العرب الى مناطقهم ليبسط سيطرة كلية لكن غاب التجسيم . واخترق اللاعب الجزائري رضوان زردوم خط دفاع نادي المقاولين لكنه سدد كرة تلقفها الحارس شاهين دون عناء د70 وفي ابرزمحاولة لفريق المقاولين تدخل وجدي كشريدة امام كريم مصطفى د75د ليقطع كرة كانت في طريقها الى مهاجم نادي المقاولون وابعدها الى ركنية.ويذكر ان فريق المقاولين العرب عاد الى بطولات أفريقيا بعد غياب 15 عامًا . وكانت بدايته في البطولة المصرية متعثرة حيث خسر مقابلتيه أمام الزمالك ووادى دجلة.وخلافا للدور الاول في التصفيات الافريقية الذي تاهل فيه على حساب فريق أرتا سولار ممثل جيبوتى فان مهمة نادي المقاولين العرب الذي يدربه عماد النحاس لم تكن سهلة اليوم امام النجم الساحلي صاحب الخبرة في البطولات الافريقية .وخرج بنتيجة تعادل صفر لصفر وكان قاب قوسين او ادني من الهزيمة.ويذكر ان نادي المقاولون العرب يضم في صفوفه اللاعبين التونسيين سيف الجزيري و هيثم الجويني ووسيم النغموشي .وينتظر ان تحسم مبارة الاياب بعد اسبوعين الموقف رغم ان نتيجة التعادل تضع النجم في موقف افضل للتاهل.ادار المباراة الحكم الليبي عبد الرزاق احمدحسن شاهين / أمير عابد - خالد الحسيني - فاروقا نور الدين - حسن الشامي إبراهيم صلاح - محمد مجلي - يوسف الجوهري ( وسيم النغموشي د76 )/ أحمد شكري - محمد سالم ( عوضه كريم مصطفي د73) - محمد عصام ( عوضه لويس ايدور د46)أيمن المثلوثي / وجدي كشريدة - صدام بن عزيزة - صالح حرابي - مرتضى بن وناس / سليم بوخنشوش - محمد أمين بن عمر - داروين غونزاليس -( عوضه فرج القيرماني د70) رضوان زردوم / ياسين الشيخاوي -( عوضه ايمن الصفاقسي د65) سليمان كوليبالي (عوضه مالك بعيو د88د )