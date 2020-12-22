الSONEDE تعلن عن اضطراب في توزيع المياه باحياء من ولايتي تونس واريانة بداية من صباح الخميس القادم

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عن تسجيل اضطراب في توزيع المياه بعدة معتمديات تابعة لولايتي تونس واريانة، بداية من التاسعة من صباح الخميس 24 ديسمبر 2020 والى غاية الثانية بعد الزوال من يوم الجمعة 25 ديسمبر.وأوضحت الشركة ، في بلاغ لها، أن اضطراب وانقطاع امدادات المياه سيشمل معتمديات أريانة وسكرة ورواد وحي النصر 1 و2 وحدائق المنزه 1 و2 و المنزه 9، المنزه - ت 9 و المنزه 7 مكرر والمنار 1 والمركب الجامعي و المنطقة العليا بالمنار 2 ومنطقة شمال الهلتون وحي الرمانة برأس الطابية وحي الرفاهة المنيهلة والعمران الأعلى.وأرجعت الشركة هذه الوضعية الى تنفيذ مصالحها أشغال ربط على قناة الجلب الرئيسية قطر 1400مم على مستوى قصر السعيد من ولاية تونس.