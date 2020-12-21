القصرين : وزير الداخلية يقدم واجب العزاء لعائلة الشهيد عقبة الذيبي ويطمئن على حالة عوني الأمن المصابين في حادث مرور

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تحول اليوم الإثنين خلال ساعات الصباح الأولى ، وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى معتمدية حاسي الفريد بولاية القصرين حيث تولى تقديم واجب العزاء لعائلة الشهيد عقبة الذيبي ، الذي تم ذبحه أمس بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم على يد مجموعة إرهابية .كما توجه الوزير إلى المستشفى الجهوي بالقصرين للإطمئنان على صحة عوني الأمن الذين أصيبا في حادث انزلاق سيارة أمنية تابعة لفرقة مختصة لطلائع الحرس الوطني ،كانت مرافقة لموكب وزير الداخلية وقد جد هذا الحادث فجر اليوم على مستوى الطريق الرابطة بين منطقة الشرايع ومدينة القصرين وأودى بحياة ثلاثة أمنيين في مقتبل العمر وهم وسام وناس 30 سنة ، أشرف الرويحي 33 سنة ،وسيف الدين التليلي 31 سنة وقد رفض وزير الداخلية الإدلاء بأي تصريح إعلامي لأية وسيلة إعلامية حول زيارته للجهة .ووصفت مصادر طبية في تصريح ل(وات ) الحالة الصحية لأحد أعوان الأمن المصابين في الحادث المذكور وهو سائق السيارة الأمنية "بالحرجة" فيما اشارت نفس المصادر ان حالة المصاب الثاني ليست بالخطيرة .واضاف نفس المصادر أنه سيتم تأمين نقل الجريحين الى المستشفى العسكري بالعاصمة لتلقي العلاج على متن مروحية عسكرية ،فيما سيتم نقل جثامين الأعوان الثلاثة على متن سيارات اسعاف إلى مسقط رأسهم بالمنيهلة وحي التضامن والكرم .